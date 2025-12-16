“Ri_AbitareMorano”: due nuovi corsi gratuiti per valorizzare il borgo e le strutture ricettive

MORANO CALABRO (CS) – Due nuovi corsi a Morano – Comunicazione Digitale e Change Management – diventano la chiave del turismo di domani. Le attività rientrano nelle linee d’intervento 4 e 5 del progetto PNRR redatto dall’architetto Rosanna Anele e finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NewGenerationEU.

Morano: due corsi gratuiti e aperti a tutti

I due moduli, completamente gratuiti e senza necessità di prerequisiti, si configurano come un’opportunità sia per esperti del settore turistico desiderosi di acquisire strumenti moderni votati alla valorizzazione del territorio e all’innovazione delle strutture, sia per chi intenda assimilare conoscenze spendibili nel mondo del lavoro.

Ecco nello specifico, in cosa consistono e come si articolano le due proposte.

Corso 1

“Social Media per il turismo: strategie di comunicazione per valorizzare il borgo” (Info QUI)

Si comincia il 10 gennaio 2026 e si prosegue fino al 7 marzo, in modalità mista (in presenza e a distanza). Il pacchetto fornisce le basi per elaborare un’efficace promozione territoriale mediante i social. I partecipanti impareranno a identificare i tratti identitari della località, trasformarli in narrazione efficace, selezionare le piattaforme digitali più appropriate e definire piani strategici. Il corso è tenuto da Sabrina Sicari, direttrice della Scuola Ospitalità, e dal grafico e comunicatore visivo Sergio Molinari.

Corso 2

“Rivoluziona la tua struttura ricettiva: il metodo del Change Management” (Info QUI)

Si parte il 13 gennaio 2026 e si termina il 12 marzo, sempre in modalità integrata. Attraverso sistemi di gestione del cambiamento, i frequentanti apprenderanno come guidare il personale, ottimizzare i reparti, migliorare l’esperienza dell’ospite e aumentare la redditività. Le lezioni saranno impartite da Sabrina Sicari e dal manager Francesco Gentile.

«Si tratta – afferma il sindaco, Mario Donadio – di due masterclass che incarnano perfettamente lo spirito di “Ri_AbitareMorano“, il quale gravita intorno alla convinzione di voler investire sulle persone per rilanciare il patrimonio culturale e giovarsi delle molteplici potenzialità in esso contenute. Offriamo a cittadini e operatori approcci pratici e contemporanei per fare della nostra comunità un modello di accoglienza intelligente. Invito tutti a cogliere questa occasione di crescita professionale e collettiva».

Per ulteriori dettagli n. 3453574735 o scrivere una e-mail all’indirizzo: moranoinformazione@gmail.com