Cosenza: riaperto al traffico il tratto di Piazza Bilotti tra via Luigi Fera e via Caloprese

COSENZA – “Nell’ambito di un programma volto a migliorare la fluidità del traffico urbano e a risolvere alcune delle principali criticità della circolazione stradale, è stata disposta oggi la riapertura al transito veicolare del tratto di Piazza Bilotti compreso tra via Luigi Fera e via Caloprese”. Ad annunciare la riapertura della bretella di collegamento, tramite un post su Facebook, è stato l’assessore alla viabilità del Comune di Cosenza, Damiano Covelli.

“Il provvedimento – spiega ancora l’assessore Covelli – è stato reso possibile dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza dell’intersezione tra via Caloprese e via Simonetta, intervento che ha consentito di ripristinare la piena funzionalità dell’area e di restituire un importante collegamento alla rete viaria cittadina”.

Piazza Bilotti. Covelli: “risposta concreta alle esigenze di mobilità di residenti e automobilisti”

L’assessore di Palazzo dei Bruzi, nel suo post ha sottolineato come l’apertura del tratto stradale rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità di residenti e automobilisti, che da tempo attendevano una soluzione capace di alleggerire il traffico e ridurre i disagi causati dalle deviazioni e dai percorsi alternativi finora necessari.

“La riapertura – spiega ancora Covelli – di Piazza Bilotti si inserisce in un più ampio percorso di interventi programmati dall’Amministrazione comunale per rendere la mobilità urbana più efficiente, sicura e sostenibile, attraverso opere mirate alla manutenzione e al miglioramento delle infrastrutture stradali.

Con la riattivazione del collegamento tra via Luigi Fera e via Caloprese, – conclude- si punta dunque a restituire maggiore funzionalità alla viabilità del centro cittadino, migliorando gli spostamenti quotidiani e contribuendo a una più ordinata gestione del traffico urbano”.