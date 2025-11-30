Riapertura Cinema Italia: il Comitato Piazza Riforma chiede un confronto sul futuro dell’area sud di Cosenza

COSENZA – A Cosenza torna a riaccendersi una luce attesa da anni: entro la fine dell’anno dovrebbe essere ufficializzata la riapertura del Cinema Italia, uno degli ultimi simboli culturali storici della città. Una notizia accolta con soddisfazione dal Comitato di Quartiere di Piazza Riforma, che considera la struttura un patrimonio identitario non solo del quartiere, ma dell’intero tessuto urbano che si estende da Piazza Crispi a Piazza Amendola, tra le zone più armoniche e significative dal punto di vista urbanistico.

Il Comitato annuncia che chiederà a breve un incontro con il sindaco Franz Caruso e con l’amministrazione comunale per affrontare non solo il tema della rinascita del Cinema Italia, ma anche quello del Bar Cimbalino e, più in generale, dello sviluppo complessivo dell’area sud della città.

«Il nostro compito – spiegano i rappresentanti – è collaborare con le istituzioni, avanzare proposte, evidenziare criticità ma anche riconoscere ciò che di positivo viene realizzato». Una linea di dialogo attiva, che punta a riportare al centro dell’agenda politica un segmento urbano cruciale: l’asse che collega Piazza Riforma al centro storico, area ricca di tradizione culturale, storia commerciale e forti elementi identitari.

Nel frattempo, il Comitato fa sapere che mercoledì prossimo incontrerà la cooperativa incaricata della manutenzione per sollecitare la potatura degli alberi e proseguire la collaborazione già avviata con Ecologia Oggi, nell’ottica di una gestione condivisa e partecipata del quartiere. «Il futuro di Cosenza – conclude il Comitato – passa da qui: dalla valorizzazione del suo cuore autentico e dalla cura quotidiana dei suoi spazi».