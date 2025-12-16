Riapre il Consultorio di Cariati dopo 2 mesi di stop: in servizio una nuova ostetrica

CARIATI (CS) – A partire da ieri, il consultorio di Cariati è tornato nuovamente attivo. Il presidio fondamentale per la salute delle donne e delle famiglie, può contare, infatti, nuovamente presenza di un’ostetrica. Si tratta di Silvia Puntillo.

A lei va il benvenuto da parte dell’associazione Le Lampare – Basso Jonio Cosentino, Cariati che, insieme a Nursind Cosenza aveva denunciato la paralisi del presidio. Oggi l’associazione definisce l’entrata in servizio della specialista “un passo importante per un servizio fondamentale per la tutela della salute delle donne, delle famiglie e dei bambini”.

Nelle scorse settimane anche Filomena Greco, consigliere regionale di Casa Riformista- Italia Viva, aveva denunciato l’assenza, da oltre due mesi, della figura dell’ostetrica nel consultorio di Cariati specificando che “nessuno si è premurato di mandare qualcuno a sostituirla”. Una mancanza che aveva portato a sospendere l’attività del consultorio.

Consultorio di Cariati, in servizio la nuova ostetrica

Ora la situazione è rientrata grazie all’entrata in servizio di una figura professionale essenziale per tutte le prestazioni sanitarie legate al consultorio, in particolare, gli esami necessari per garantire alle donne lo screening oncologico.

“L’inserimento – spiegano l’associazione Le Lampare – è avvenuto a seguito della Delibera 2546 del 26.11.2024, relativa all’Avviso Pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi a T.D.E. e/o di sostituzione personale con profilo di Ostetrica. Come sapete, questa è una questione che, insieme a Nursind Cosenza e Nico Capalbo, stiamo seguendo da tempo. – conclude – Andiamo avanti, per la sanità pubblica e per il bene del territorio”.