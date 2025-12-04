Rifiuti a Cosenza: beccati dalle video-trappole mentre scaricavano tra Sant’Ippolito e Borgo Partenope

COSENZA – Prosegue senza sosta l’azione del Comune di Cosenza contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Le video-trappole installate sul territorio hanno infatti permesso di individuare alcuni responsabili che, in spregio alle regole e al rispetto dell’ambiente, hanno depositato rifiuti di ogni genere lungo il tratto compreso tra Sant’Ippolito e Borgo Partenope.

Rifiuti a Cosenza, bonificata l’area

L’intervento tempestivo delle tute gialle ha consentito di restituire decoro all’intera area: gli operatori hanno provveduto alla bonifica completa della zona, rimuovendo cumuli di scarti e ripristinando condizioni di pulizia e sicurezza per residenti e passanti.

L’assessore alla manutenzione, Pasquale Sconosciuto, ha espresso soddisfazione per l’efficacia del sistema di controllo e ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel contrastare comportamenti incivili che danneggiano il patrimonio ambientale e urbano della città. Il Comune di Cosenza invita i cittadini a collaborare, segnalare comportamenti scorretti e utilizzare correttamente i servizi di raccolta disponibili, ricordando che l’abbandono dei rifiuti è un reato sanzionato dalla legge. La tutela del territorio – sottolineano dall’amministrazione – richiede la partecipazione attiva e il senso civico di tutti.