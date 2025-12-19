Acque di vegetazione sversate illecitamente nei torrenti, sotto sequestro un frantoio

CROTONE – Il titolare di un opicificio è stato deferito all’autorità giudiziaria e l’intero frantoio è stato posto sotto sequestro dai militari del Comando Carabinieri Tutela Forestale e dei Parchi in forza al Nucleo di Cirò e Savelli. L’accusa nei confronti dell’uomo è di gestione illecita di rifiuti.

L’uomo, indagato, è accusato di sversamento illecito di acque di vegetazione all’interno dei torrenti Vitravo e Seccata, all’altezza del confine territoriale tra i Comuni di Rocca di Neto e Casabona.

L’esito è emerso nell’ambito della Campagna Controlli “Acque di Vegetazione”. I militari hanno scoperto che mediante una tubazione interrata e ben occultata, il frantoio procedeva allo smaltimento illecito delle acque di vegetazione prodotte dal processo di trasformazione e molitura delle olive. I reflui, scaricati abusivamente sul suolo, defluivano poi nei corsi d’acqua pubblici, alterandone la colorazione.

Sotto sequestro un frantoio, svelato il sistema occulto per lo smaltimento

Gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno così individuato il modus operandi del frantoio oleario. Questo era solo apparentemente conforme alla normativa, in quanto dotato di vasche-cisterne per lo stoccaggio delle acque di vegetazione in vista del loro utilizzo agronomico ma nascondeva un sistema occulto e illecito per lo smaltimento dei reflui.

I corsi d’acqua pubblici nei quali le acqua di vegetazione venivano sversate sono tutelati dalla normativa paesaggistica e ricadono nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata Marchesato e Fiume Neto, area di particolare pregio naturalistico, inserita nella Rete Natura 2000, al fine di garantire la salvaguardia della biodiversità e la conservazione degli habitat naturali.