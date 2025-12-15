Appalto gestione rifiuti a Morano Calabro, Ecofap annuncia battaglia: «appello al Consiglio di Stato»

MORANO CALABRO (CS) – Rimane ancora aperta la questione inerente l’appalto per la gestione dei rifiuti nel Comune di Morano Calabro. L’aggiudicazione della gara, infatti, era andata inizialmente a Calabra Maceri ma di fronte a questo esito la società Ecofap Srl aveva fatto ricorso.

Ora è arrivato il pronunciamento del Tar che, nonostante non abbia disposto direttamente l’esclusione dell’operatore in questione dalla gara, ha imposto alla stazione appaltante di rivalutare integralmente la posizione di Calabra Maceri che non aveva dichiarato l’esistenza di un procedimento penale per traffico illecito di rifiuti a carico del suo precedente legale rappresentante.

Il Comune, dunque, deve rifare la valutazione che avrebbe dovuto fare dall’inizio, senza escludere però la società dall’aggiudicazione. Un esito questo che non soddisfa del tutto la ricorrente Ecofap che sottolinea che l’omissione effettuata, per sua natura, “incide profondamente sull’affidabilità professionale di un concorrente”.

Rifiuti, la posizione di Ecofap dopo la sentenza del Tar

Ecco allora che la società ricorrente annuncia battaglia precisando che non si fermerà a questo primo step. Ecofap sottolinea che la nuova valutazione imposta dal Tar “non è una formalità, ma un dovere preciso: la stazione appaltante deve esaminare seriamente la mancata dichiarazione del procedimento penale; deve valutare se tale condotta integri un illecito professionale grave, come previsto dalle norme vigenti e deve prendere una decisione coerente con quanto emerso, senza scorciatoie o interpretazioni “morbide”.

fatto penale così rilevante – direttamente legato al non può essere ignorato né minimizzato. – aggiunge – L’esito della rinnovata valutazione è dunque una responsabilità piena della stazione appaltante, sulla quale ricade ora l’onere di tutelare trasparenza, imparzialità e interesse pubblico. “È evidente che un– direttamente legato al settore dei rifiuti . – aggiunge – L’esito della rinnovata valutazione è dunque una responsabilità piena della stazione appaltante, sulla quale ricade ora l’onere di tutelare trasparenza, imparzialità e interesse pubblico.

Morano Calabro: il ricorso al Consiglio di Stato

proporre appello al Consiglio di Stato (così come avvenuto anche per il Comune di esclusione della società “che riteniamo giuridicamente infondata” ha precisato. Ecofap, “risultata prima in graduatoria nel punteggio tecnico, continuerà a difendere la legalità e il diritto a una competizione corretta”. L’azienda ha fatto sapere che voler(così come avvenuto anche per il Comune di Cassano all’Ionio )sulla parte della sentenza relativa all’della societàha precisato. Ecofap, “risultata prima in graduatoria nel punteggio tecnico, continuerà a difendere la legalità e il diritto a una competizione corretta”.

Gara gestita senza i dovuti controlli