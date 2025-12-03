Rifiuti pericolosi a cielo aperto sul terreno di un’attività di soccorso stradale: maxi sequestro

REGGIO CALABRIA – Una enorme discarica abusiva di rifiuti pericolosi è stata scoperta durante un’operazione ambientale nel cuore della Piana di Gioia Tauro. La Guardia di finanza di Reggio Calabria, insieme al Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, ha sequestrato un’area di circa 3.500 metri quadrati.

Rifiuti pericolosi, una maxi discarica

Grazie al sorvolo della Sezione Aerea di Lamezia Terme, è stato individuato un terreno sospetto riconducibile a un’attività di soccorso stradale. Sul posto, i finanzieri della Compagnia di Palmi e della Sezione Operativa Navale di Reggio Calabria hanno trovato 163 carcasse di automezzi e ciclomotori, materiali ferrosi, pneumatici deteriorati e batterie abbandonate direttamente sul terreno, in un’area non cementata e ad alto rischio di contaminazione.

Secondo quanto emerso, si trattava di una vera e propria discarica incontrollata a cielo aperto all’interno degli spazi aziendali. Dopo gli accertamenti, coordinati dalla dott.ssa Pottino Di Capuano della Procura di Palmi, l’area è stata posta sotto sequestro preventivo, già convalidato dal Gip. Il gestore dell’attività, allo stato delle indagini e salvo successive valutazioni, è stato denunciato per gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi e distruzione o deturpamento di bellezze naturali.