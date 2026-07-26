Riduzione dei rifiuti e sostenibilità ecologica: oltre 11 milioni a 64 Comuni, 13 sono in provincia di Cosenza – ELENCO

COSENZA – Un passo fondamentale verso la sostenibilità e la tutela del territorio: si è concluso ufficialmente l’iter di valutazione dell’Avviso pubblico per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, promosso dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma regionale Calabria Fesr 2021-2027 (Azione 2.6.1 – Obiettivo specifico RSO 2.6). A dare la notizia è l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, che esprime grande soddisfazione per un intervento strategico dal valore di oltre 11 milioni di euro inserito nella Priorità “Una Calabria resiliente e sostenibile”.

“Con questo Avviso la Regione Calabria compie un passo decisivo verso una gestione dei rifiuti sempre più moderna, efficiente e sostenibile” — ha dichiarato l’assessore Montuoro. “Abbiamo messo a disposizione risorse destinate a quattro linee strategiche per rafforzare l’economia circolare, contrastare lo spreco alimentare, ridurre la plastica monouso e tutelare i corsi d’acqua“.

Finanziati 64 Comuni calabresi: via alla fase operativa

In seguito alle verifiche di ammissibilità e alla valutazione tecnica svolta dalla Commissione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, le graduatorie provvisorie dei soggetti beneficiari sono state approvate con il Decreto dirigenziale n. 12485 del 15 luglio 2026 (pubblicato sul BURC n. 149 del 20 luglio 2026). Saranno 64 i Comuni calabresi ammessi al finanziamento, pronti ora ad avviare la fase operativa per realizzare i progetti sul territorio, 13 sono in provincia di Cosenza. Tra questi Rende, che ha ottenuto un finanziamento da 150mila euro per per la lotta allo spreco alimentare: hub e empori solidali e i comune di Montalto Uffugo e Castrovillari che hanno ottenuto anche il finanziamento sui Centri del Riuso.

Le 4 linee di intervento: dai Centri del Riuso alla lotta alla plastica

I fondi messi a disposizione sosterranno in maniera concreta gli enti locali nel raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Nello specifico, le risorse saranno così ripartite:

15 Hub ed Empori Solidali: dedicati al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e lo spreco.

dedicati al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e lo spreco. 23 nuovi Centri del Riuso: volti a favorire la seconda vita dei beni e l’allungamento del loro ciclo di utilizzo.

volti a favorire la seconda vita dei beni e l’allungamento del loro ciclo di utilizzo. 15 interventi per la riduzione della plastica monouso: rivolti in particolare a scuole, spazi ed edifici pubblici.

rivolti in particolare a scuole, spazi ed edifici pubblici. 9 infrastrutture per la raccolta dei rifiuti galleggianti: impianti posizionati nei corsi d’acqua per fermare la dispersione di plastiche e microplastiche verso il mare.

Montuoro: “In Calabria beni ed eccedenze non sono più rifiuti, ma nuova catena del valore”

L’iniziativa punta a generare un impatto positivo sia a livello ecologico sia sociale, stimolando la sensibilità dei cittadini e rafforzando le buone pratiche di sostenibilità. “Per la prima volta — ha concluso l’assessore Montuoro — la Calabria è protagonista di un modello virtuoso nel quale beni, prodotti ed eccedenze alimentari non vengono più considerati rifiuti da smaltire, ma diventano una nuova catena del valore. È questa la direzione che intendiamo continuare a seguire: accompagnare i territori in una transizione ecologica concreta fatta di investimenti, innovazione e responsabilità condivisa.”

Linea di finanziamento 1: Infrastrutture per la lotta allo spreco alimentare: hub e empori solidali



Ente Importo (compreso cofinanziamento) Valutazione Importo riconosciuto proposto (escluso cofinanziamento) Importo cofinanziamento Punteggio Comune di Rende 150.000,00 € AMMESSO 150.000,00 € – € 85 Comune di Montalto Uffugo 150.000,00 € AMMESSO 150.000,00 € – € 80 COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO 150.000,00 € AMMESSO 149.973,06 € – € 78 Associazione di Comuni Taverna (Capofila) e Albi 150.000,00 € AMMESSO 126.726,58 € – € 75 Comune di Catanzaro 150.000,00 € AMMESSO 149.810,90 € – € 75 COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 150.000,00 € AMMESSO 150.000,00 € – € 75 COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO 150.000,00 € AMMESSO 147.930,34 € – € 73 COMUNE DI CASTROVILLARI 150.000,00 € AMMESSO 137.391,80 € – € 71 COMUNE DI LATTARICO 150.000,00 € AMMESSO 150.000,00 € – € 70 COMUNE DI DECOLLATURA 150.000,00 € AMMESSO 150.000,00 € – € 70 Comune di Bovalino 150.000,00 € AMMESSO 149.135,03 € – € 68 COMUNE DI PEDIVIGLIANO 150.000,00 € AMMESSO 150.000,00 € – € 65 Comune di Casali del Manco 149.954,00 € AMMESSO 149.674,00 € – € 64 COMUNE DI CERISANO 150.000,00 € AMMESSO 149.673,00 € – € 63 COMUNE DI DIAMANTE 150.000,00 € AMMESSO 149.124,47 € – € 60

Linea di finanziamento 2: Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso

Ente Importo (compreso cofinanziamento) Valutazione Importo riconosciuto proposto (escluso cofinanziamento) Importo cofinanziamento Punteggio Comune di Botricello 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 88 Associazione Comuni di Mesoraca (capofila) e Marcedusa 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 83 Associazione Comuni di Sellia Marina – Soveria Simeri 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 81 Associazione di Comuni Belsito (Capofila) 249.217,18 € AMMESSO 249.217,18 € – € 81 Associazione di Comuni Bianco (Capofila) e Caraffa del Bianco 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 80 COMUNE DI PALMI 204.268,00 € AMMESSO 204.268,00 € – € 80 Comune di Roccella Jonica 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 79 COMUNE DI CASTROVILLARI 250.000,00 € AMMESSO 249.560,00 € – € 78 COMUNE DI MELISSA 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 78 Comune di Gioiosa Ionica 250.000,00 € AMMESSO 224.209,49 € – € 78 Associazione COMUNI DI AIELLO CALABRO (Capofila) e Grimaldi 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 75 COMUNE DI CERENZIA 250.000,00 € AMMESSO 249.859,17 € – € 75 COMUNE DI CICALA 249.859,17 € AMMESSO 249.859,17 € – € 75 Comune di Praia a Mare 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 75 Comune di Marcellinara 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 73 COMUNE DI PETILIA POLICASTRO 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 73 Comune di Montalto Uffugo 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 73 ASSOCIAZIONE COMUNI DI CARIATI (capofila), SCALA COELI E TERRAVECCHIA 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 72 COMUNE DI MONTEPAONE 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 72 Comune di Gioia Tauro 250.000,00 € AMMESSO 215.085,00 € 5.000,00 € 71 Associazione di Comuni Brancaleone (Capofila) e Bruzzano Zeffirio 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 70 Comune di San Demetrio Corone 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 70 Comune di Amendolara 250.000,00 € AMMESSO 250.000,00 € – € 70

Operazioni ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse