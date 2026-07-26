Calabria
Riduzione dei rifiuti e sostenibilità ecologica: oltre 11 milioni a 64 Comuni, 13 sono in provincia di Cosenza – ELENCO
Concluso l’iter del bando FESR per la prevenzione e riduzione dei rifiuti in Calabria: 11 milioni di euro a 64 Comuni. Gli interventi di economia circolare: dai Centri del Riuso alla lotta alla plastica
COSENZA – Un passo fondamentale verso la sostenibilità e la tutela del territorio: si è concluso ufficialmente l’iter di valutazione dell’Avviso pubblico per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, promosso dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma regionale Calabria Fesr 2021-2027 (Azione 2.6.1 – Obiettivo specifico RSO 2.6). A dare la notizia è l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, che esprime grande soddisfazione per un intervento strategico dal valore di oltre 11 milioni di euro inserito nella Priorità “Una Calabria resiliente e sostenibile”.
“Con questo Avviso la Regione Calabria compie un passo decisivo verso una gestione dei rifiuti sempre più moderna, efficiente e sostenibile” — ha dichiarato l’assessore Montuoro. “Abbiamo messo a disposizione risorse destinate a quattro linee strategiche per rafforzare l’economia circolare, contrastare lo spreco alimentare, ridurre la plastica monouso e tutelare i corsi d’acqua“.
Finanziati 64 Comuni calabresi: via alla fase operativa
In seguito alle verifiche di ammissibilità e alla valutazione tecnica svolta dalla Commissione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, le graduatorie provvisorie dei soggetti beneficiari sono state approvate con il Decreto dirigenziale n. 12485 del 15 luglio 2026 (pubblicato sul BURC n. 149 del 20 luglio 2026). Saranno 64 i Comuni calabresi ammessi al finanziamento, pronti ora ad avviare la fase operativa per realizzare i progetti sul territorio, 13 sono in provincia di Cosenza. Tra questi Rende, che ha ottenuto un finanziamento da 150mila euro per per la lotta allo spreco alimentare: hub e empori solidali e i comune di Montalto Uffugo e Castrovillari che hanno ottenuto anche il finanziamento sui Centri del Riuso.
Le 4 linee di intervento: dai Centri del Riuso alla lotta alla plastica
I fondi messi a disposizione sosterranno in maniera concreta gli enti locali nel raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Nello specifico, le risorse saranno così ripartite:
- 15 Hub ed Empori Solidali: dedicati al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e lo spreco.
- 23 nuovi Centri del Riuso: volti a favorire la seconda vita dei beni e l’allungamento del loro ciclo di utilizzo.
- 15 interventi per la riduzione della plastica monouso: rivolti in particolare a scuole, spazi ed edifici pubblici.
- 9 infrastrutture per la raccolta dei rifiuti galleggianti: impianti posizionati nei corsi d’acqua per fermare la dispersione di plastiche e microplastiche verso il mare.
Montuoro: “In Calabria beni ed eccedenze non sono più rifiuti, ma nuova catena del valore”
L’iniziativa punta a generare un impatto positivo sia a livello ecologico sia sociale, stimolando la sensibilità dei cittadini e rafforzando le buone pratiche di sostenibilità. “Per la prima volta — ha concluso l’assessore Montuoro — la Calabria è protagonista di un modello virtuoso nel quale beni, prodotti ed eccedenze alimentari non vengono più considerati rifiuti da smaltire, ma diventano una nuova catena del valore. È questa la direzione che intendiamo continuare a seguire: accompagnare i territori in una transizione ecologica concreta fatta di investimenti, innovazione e responsabilità condivisa.”
Linea di finanziamento 1: Infrastrutture per la lotta allo spreco alimentare: hub e empori solidali
|Ente
|Importo (compreso cofinanziamento)
|Valutazione
|Importo riconosciuto proposto (escluso cofinanziamento)
|Importo cofinanziamento
|Punteggio
|Comune di Rende
|150.000,00 €
|AMMESSO
|150.000,00 €
|– €
|85
|Comune di Montalto Uffugo
|150.000,00 €
|AMMESSO
|150.000,00 €
|– €
|80
|COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO
|150.000,00 €
|AMMESSO
|149.973,06 €
|– €
|78
|Associazione di Comuni Taverna (Capofila) e Albi
|150.000,00 €
|AMMESSO
|126.726,58 €
|– €
|75
|Comune di Catanzaro
|150.000,00 €
|AMMESSO
|149.810,90 €
|– €
|75
|COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
|150.000,00 €
|AMMESSO
|150.000,00 €
|– €
|75
|COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO
|150.000,00 €
|AMMESSO
|147.930,34 €
|– €
|73
|COMUNE DI CASTROVILLARI
|150.000,00 €
|AMMESSO
|137.391,80 €
|– €
|71
|COMUNE DI LATTARICO
|150.000,00 €
|AMMESSO
|150.000,00 €
|– €
|70
|COMUNE DI DECOLLATURA
|150.000,00 €
|AMMESSO
|150.000,00 €
|– €
|70
|Comune di Bovalino
|150.000,00 €
|AMMESSO
|149.135,03 €
|– €
|68
|COMUNE DI PEDIVIGLIANO
|150.000,00 €
|AMMESSO
|150.000,00 €
|– €
|65
|Comune di Casali del Manco
|149.954,00 €
|AMMESSO
|149.674,00 €
|– €
|64
|COMUNE DI CERISANO
|150.000,00 €
|AMMESSO
|149.673,00 €
|– €
|63
|COMUNE DI DIAMANTE
|150.000,00 €
|AMMESSO
|149.124,47 €
|– €
|60
Linea di finanziamento 2: Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso
|Ente
|Importo (compreso cofinanziamento)
|Valutazione
|Importo riconosciuto proposto (escluso cofinanziamento)
|Importo cofinanziamento
|Punteggio
|Comune di Botricello
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|88
|Associazione Comuni di Mesoraca (capofila) e Marcedusa
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|83
|Associazione Comuni di Sellia Marina – Soveria Simeri
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|81
|Associazione di Comuni Belsito (Capofila)
|249.217,18 €
|AMMESSO
|249.217,18 €
|– €
|81
|Associazione di Comuni Bianco (Capofila) e Caraffa del Bianco
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|80
|COMUNE DI PALMI
|204.268,00 €
|AMMESSO
|204.268,00 €
|– €
|80
|Comune di Roccella Jonica
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|79
|COMUNE DI CASTROVILLARI
|250.000,00 €
|AMMESSO
|249.560,00 €
|– €
|78
|COMUNE DI MELISSA
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|78
|Comune di Gioiosa Ionica
|250.000,00 €
|AMMESSO
|224.209,49 €
|– €
|78
|Associazione COMUNI DI AIELLO CALABRO (Capofila) e Grimaldi
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|75
|COMUNE DI CERENZIA
|250.000,00 €
|AMMESSO
|249.859,17 €
|– €
|75
|COMUNE DI CICALA
|249.859,17 €
|AMMESSO
|249.859,17 €
|– €
|75
|Comune di Praia a Mare
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|75
|Comune di Marcellinara
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|73
|COMUNE DI PETILIA POLICASTRO
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|73
|Comune di Montalto Uffugo
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|73
|ASSOCIAZIONE COMUNI DI CARIATI (capofila), SCALA COELI E TERRAVECCHIA
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|72
|COMUNE DI MONTEPAONE
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|72
|Comune di Gioia Tauro
|250.000,00 €
|AMMESSO
|215.085,00 €
|5.000,00 €
|71
|Associazione di Comuni Brancaleone (Capofila) e Bruzzano Zeffirio
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|70
|Comune di San Demetrio Corone
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|70
|Comune di Amendolara
|250.000,00 €
|AMMESSO
|250.000,00 €
|– €
|70
Operazioni ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse
|Ente
|Importo (compreso cofinanziamento)
|Valutazione
|Importo riconosciuto proposto (escluso cofinanziamento)
|Importo cofinanziamento
|Punteggio
|COMUNE DI CACCURI
|249.800,00 €
|AMMISSIBILE
|249.800,00 €
|– €
|69
|COMUNE DI MAIERATO
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|69
|COMUNE DI LATTARICO
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|69
|Comune di Mormanno
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|69
|COMUNE DI GRISOLIA
|248.817,62 €
|AMMISSIBILE
|248.817,62 €
|– €
|68
|COMUNE DI DECOLLATURA
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|68
|COMUNE DI NARDODIPACE
|262.686,25 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|12.686,25 €
|68
|COMUNE DI MOTTAFOLLONE
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|68
|COMUNE DI LAGO
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|68
|Comune di Centrache
|255.164,78 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|5.164,78 €
|68
|COMUNE DI UMBRIATICO
|249.000,00 €
|AMMISSIBILE
|243.740,65 €
|– €
|66
|Comune di Casali del Manco
|249.994,00 €
|AMMISSIBILE
|249.994,00 €
|– €
|66
|COMUNE DI TARSIA
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|65
|Comune di Reggio Calabria
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|226.090,69 €
|– €
|65
|COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|247.537,78 €
|– €
|65
|Comune di Catanzaro
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|65
|COMUNE DI PEDIVIGLIANO
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|65
|COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|65
|COMUNE DI BELCASTRO
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|65
|COMUNE DI SCALEA
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|229.465,54 €
|– €
|63
|Comune di Lungro
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|63
|COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|62
|Comune di Melito di Porto Salvo (RC)
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|61
|COMUNE DI AIETA (CS)
|249.000,00 €
|AMMISSIBILE
|244.136,22 €
|– €
|61
|COMUNE DI CERISANO
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|61
|COMUNE DI DIAMANTE
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|249.995,07 €
|– €
|61
|COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|245.630,90 €
|– €
|61
|COMUNE DI CRUCOLI
|250.000,00 €
|AMMISSIBILE
|250.000,00 €
|– €
|60
|COMUNE DI CERVA
|248.240,00 €
|AMMISSIBILE
|248.240,00 €
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