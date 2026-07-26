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Riduzione dei rifiuti e sostenibilità ecologica: oltre 11 milioni a 64 Comuni, 13 sono in provincia di Cosenza – ELENCO

Calabria

Riduzione dei rifiuti e sostenibilità ecologica: oltre 11 milioni a 64 Comuni, 13 sono in provincia di Cosenza – ELENCO

Concluso l’iter del bando FESR per la prevenzione e riduzione dei rifiuti in Calabria: 11 milioni di euro a 64 Comuni. Gli interventi di economia circolare: dai Centri del Riuso alla lotta alla plastica

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2 giorni fa

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Rifiuti economia circolare

COSENZA – Un passo fondamentale verso la sostenibilità e la tutela del territorio: si è concluso ufficialmente l’iter di valutazione dell’Avviso pubblico per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, promosso dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma regionale Calabria Fesr 2021-2027 (Azione 2.6.1 – Obiettivo specifico RSO 2.6). A dare la notizia è l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, che esprime grande soddisfazione per un intervento strategico dal valore di oltre 11 milioni di euro inserito nella Priorità “Una Calabria resiliente e sostenibile”.

“Con questo Avviso la Regione Calabria compie un passo decisivo verso una gestione dei rifiuti sempre più moderna, efficiente e sostenibile” — ha dichiarato l’assessore Montuoro. “Abbiamo messo a disposizione risorse destinate a quattro linee strategiche per rafforzare l’economia circolare, contrastare lo spreco alimentare, ridurre la plastica monouso e tutelare i corsi d’acqua“.

Finanziati 64 Comuni calabresi: via alla fase operativa

In seguito alle verifiche di ammissibilità e alla valutazione tecnica svolta dalla Commissione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, le graduatorie provvisorie dei soggetti beneficiari sono state approvate con il Decreto dirigenziale n. 12485 del 15 luglio 2026 (pubblicato sul BURC n. 149 del 20 luglio 2026). Saranno 64 i Comuni calabresi ammessi al finanziamento, pronti ora ad avviare la fase operativa per realizzare i progetti sul territorio, 13 sono in provincia di Cosenza. Tra questi Rende, che ha ottenuto un finanziamento da 150mila euro per per la lotta allo spreco alimentare: hub e empori solidali e i comune di Montalto Uffugo e Castrovillari che hanno ottenuto anche il finanziamento sui Centri del Riuso

Transazione ecologica

Le 4 linee di intervento: dai Centri del Riuso alla lotta alla plastica

I fondi messi a disposizione sosterranno in maniera concreta gli enti locali nel raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Nello specifico, le risorse saranno così ripartite:

  • 15 Hub ed Empori Solidali: dedicati al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e lo spreco.
  • 23 nuovi Centri del Riuso: volti a favorire la seconda vita dei beni e l’allungamento del loro ciclo di utilizzo.
  • 15 interventi per la riduzione della plastica monouso: rivolti in particolare a scuole, spazi ed edifici pubblici.
  • 9 infrastrutture per la raccolta dei rifiuti galleggianti: impianti posizionati nei corsi d’acqua per fermare la dispersione di plastiche e microplastiche verso il mare.

Montuoro: “In Calabria beni ed eccedenze non sono più rifiuti, ma nuova catena del valore”

L’iniziativa punta a generare un impatto positivo sia a livello ecologico sia sociale, stimolando la sensibilità dei cittadini e rafforzando le buone pratiche di sostenibilità. “Per la prima volta — ha concluso l’assessore Montuoro — la Calabria è protagonista di un modello virtuoso nel quale beni, prodotti ed eccedenze alimentari non vengono più considerati rifiuti da smaltire, ma diventano una nuova catena del valore. È questa la direzione che intendiamo continuare a seguire: accompagnare i territori in una transizione ecologica concreta fatta di investimenti, innovazione e responsabilità condivisa.”

 

Linea di finanziamento 1: Infrastrutture per la lotta allo spreco alimentare: hub e empori solidali

EnteImporto (compreso cofinanziamento)ValutazioneImporto riconosciuto proposto (escluso cofinanziamento)Importo cofinanziamentoPunteggio
Comune di Rende150.000,00 €AMMESSO150.000,00 €– €85
Comune di Montalto Uffugo150.000,00 €AMMESSO150.000,00 €– €80
COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO150.000,00 €AMMESSO149.973,06 €– €78
Associazione di Comuni Taverna (Capofila) e Albi150.000,00 €AMMESSO126.726,58 €– €75
Comune di Catanzaro150.000,00 €AMMESSO149.810,90 €– €75
COMUNE DI SOVERIA MANNELLI150.000,00 €AMMESSO150.000,00 €– €75
COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO150.000,00 €AMMESSO147.930,34 €– €73
COMUNE DI CASTROVILLARI150.000,00 €AMMESSO137.391,80 €– €71
COMUNE DI LATTARICO150.000,00 €AMMESSO150.000,00 €– €70
COMUNE DI DECOLLATURA150.000,00 €AMMESSO150.000,00 €– €70
Comune di Bovalino150.000,00 €AMMESSO149.135,03 €– €68
COMUNE DI PEDIVIGLIANO150.000,00 €AMMESSO150.000,00 €– €65
Comune di Casali del Manco149.954,00 €AMMESSO149.674,00 €– €64
COMUNE DI CERISANO150.000,00 €AMMESSO149.673,00 €– €63
COMUNE DI DIAMANTE150.000,00 €AMMESSO149.124,47 €– €60

 

Linea di finanziamento 2: Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso

EnteImporto (compreso cofinanziamento)ValutazioneImporto riconosciuto proposto (escluso cofinanziamento)Importo cofinanziamentoPunteggio
Comune di Botricello250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €88
Associazione Comuni di Mesoraca (capofila) e Marcedusa250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €83
Associazione Comuni di Sellia Marina – Soveria Simeri250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €81
Associazione di Comuni Belsito (Capofila)249.217,18 €AMMESSO249.217,18 €– €81
Associazione di Comuni Bianco (Capofila) e Caraffa del Bianco250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €80
COMUNE DI PALMI204.268,00 €AMMESSO204.268,00 €– €80
Comune di Roccella Jonica250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €79
COMUNE DI CASTROVILLARI250.000,00 €AMMESSO249.560,00 €– €78
COMUNE DI MELISSA250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €78
Comune di Gioiosa Ionica250.000,00 €AMMESSO224.209,49 €– €78
Associazione COMUNI DI AIELLO CALABRO (Capofila) e Grimaldi250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €75
COMUNE DI CERENZIA250.000,00 €AMMESSO249.859,17 €– €75
COMUNE DI CICALA249.859,17 €AMMESSO249.859,17 €– €75
Comune di Praia a Mare250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €75
Comune di Marcellinara250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €73
COMUNE DI PETILIA POLICASTRO250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €73
Comune di Montalto Uffugo250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €73
ASSOCIAZIONE COMUNI DI CARIATI (capofila), SCALA COELI E TERRAVECCHIA250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €72
COMUNE DI MONTEPAONE250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €72
Comune di Gioia Tauro250.000,00 €AMMESSO215.085,00 €5.000,00 €71
Associazione di Comuni Brancaleone (Capofila) e Bruzzano Zeffirio250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €70
Comune di San Demetrio Corone250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €70
Comune di Amendolara250.000,00 €AMMESSO250.000,00 €– €70

Operazioni ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse

EnteImporto (compreso cofinanziamento)ValutazioneImporto riconosciuto proposto (escluso cofinanziamento)Importo cofinanziamentoPunteggio
COMUNE DI CACCURI249.800,00 €AMMISSIBILE249.800,00 €– €69
COMUNE DI MAIERATO250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €69
COMUNE DI LATTARICO250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €69
Comune di Mormanno250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €69
COMUNE DI GRISOLIA248.817,62 €AMMISSIBILE248.817,62 €– €68
COMUNE DI DECOLLATURA250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €68
COMUNE DI NARDODIPACE262.686,25 €AMMISSIBILE250.000,00 €12.686,25 €68
COMUNE DI MOTTAFOLLONE250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €68
COMUNE DI LAGO250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €68
Comune di Centrache255.164,78 €AMMISSIBILE250.000,00 €5.164,78 €68
COMUNE DI UMBRIATICO249.000,00 €AMMISSIBILE243.740,65 €– €66
Comune di Casali del Manco249.994,00 €AMMISSIBILE249.994,00 €– €66
COMUNE DI TARSIA250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €65
Comune di Reggio Calabria250.000,00 €AMMISSIBILE226.090,69 €– €65
COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE250.000,00 €AMMISSIBILE247.537,78 €– €65
Comune di Catanzaro250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €65
COMUNE DI PEDIVIGLIANO250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €65
COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €65
COMUNE DI BELCASTRO250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €65
COMUNE DI SCALEA250.000,00 €AMMISSIBILE229.465,54 €– €63
Comune di Lungro250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €63
COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €62
Comune di Melito di Porto Salvo (RC)250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €61
COMUNE DI AIETA (CS)249.000,00 €AMMISSIBILE244.136,22 €– €61
COMUNE DI CERISANO250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €61
COMUNE DI DIAMANTE250.000,00 €AMMISSIBILE249.995,07 €– €61
COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA250.000,00 €AMMISSIBILE245.630,90 €– €61
COMUNE DI CRUCOLI250.000,00 €AMMISSIBILE250.000,00 €– €60
COMUNE DI CERVA248.240,00 €AMMISSIBILE248.240,00 €
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