‘Risiko’, ’ndrangheta tra Usa e Canada: Albanese e la cosca Commisso dominavano New York

REGGIO CALABRIA – Dall’inchiesta “Risiko”, condotta dal Ros dei carabinieri e coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, che ha portato all’arresto di 7 persone, “è emerso il profilo di Frank Albanese, un componente stabile dell’organizzazione che non solo aveva la gestione diretta della ‘bacinella’ in Canada e negli Stati Uniti per conto della cosca Commisso ma in quei territori era ritenuto il responsabile, tanto che aveva il proposito di incontrare Matteo Messina Denaro“. A dirlo il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli parlando dell’operazione con i giornalisti.

‘Ndrangheta negli Usa: così la cosca Commisso dominava New York

Per il procuratore, inoltre, l’inchiesta del Ros ha il merito di aver “ricostruito quella che è la capacità della cosca di condizionare le scelte economiche di imprenditori locali e di interferire con quella che è la vita quotidiana dei cittadini del territorio”. Il riferimento è ad alcune intercettazioni dalle quali è emerso che molti cittadini di Siderno, per risolvere i loro problemi, si rivolgevano ad Antonio Commisso che, di fatto si sostituiva “all’autorità statuale”.

Il coordinatore dell’area jonica della Dda reggina Giuseppe Lombardo si è soffermato sul profilo internazionale dell’inchiesta e su Frank Albanese, “una figura di grandissimo rilievo perché ci consente di dire che la ‘ndrangheta ha una stabile rappresentanza negli Stati Uniti d’America e in particolare nello Stato di New York. Abbiamo ricostruito l’operatività della ‘ndrangheta in territori che sono tra i più ricchi al mondo. Il locale di Siderno non è un locale come tutti gli altri. È uno dei pochissimi locali che, davvero, hanno un peso centrale in quella che è la complessiva struttura della ‘ndrangheta”.

Albanese e la collaborazione con la locale di Siderno

Per la prima volta è stata individuata un’articolazione della cosca Commisso di Siderno nello Stato di New York. “In passato era stata accertata la presenza della famiglia mafiosa in Canada, ma non negli Stati Uniti”.

Le parole del generale dei carabinieri Vincenzo Molinese, comandante del Ros centrale, vanno al cuore dell’inchiesta “Risiko”, l’operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e condotta dal Ros che nei giorni scorsi ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 7 soggetti tra cui due esponenti di primo piano: l’attuale reggente della cosca, Antonio Commisso, di 46 anni, e Frank Albanese di 59.

Il primo è figlio di un latitante in Canada e nipote omonimo del patriarca di Siderno deceduto l’anno scorso, mentre il secondo è il responsabile dei Commisso nel territorio di Albany, a New York.

Il fermo non è stato convalidato dal gip di Locri che, però, ha valutato fondati gli indizi raccolti dal procuratore di Reggio Giuseppe Borrelli e dal coordinatore dell’area jonica della Dda Giuseppe Lombardo e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per gli indagati sei dei quali accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Dal 2019 al 2025 e con la collaborazione dell’Fbi, gli inquirenti reggini sono riusciti a dimostrare l’esistenza e l’operatività del Locale di ‘ndrangheta di Siderno, nonché la sua centralità nelle dinamiche criminali internazionali. Una dimensione internazionale in cui, secondo Borrelli, “la cosca ha un ruolo di vertice”.