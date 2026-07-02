Rissa in un locale del centro cittadino, 4 giovani sottoposti a “Daspo Urbano”

BAGNARA CALABRA (RC) – Sono quattro i giovani, coinvolti in una rissa avvenuta nella notte del 1° maggio 2025 all’interno di un locale del centro, ai quali sono stati notificati dai carabinieri dei provvedimenti di “Daspo Urbano” o Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), emessi dal Questore di Reggio Calabria.

La misura di prevenzione, della durata di due anni, vieta ai destinatari di accedere e sostare, tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria compresa tra le 19:00 e le 07:00 del giorno successivo, nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento situati nel Comune di Bagnara Calabra. Il provvedimento è stato adottato dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza a seguito delle risultanze investigative raccolte dai Carabinieri ed è finalizzato a prevenire il ripetersi di episodi di violenza nelle aree maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne, tutelando l’ordine e la sicurezza pubblica.

Oltre il “Daspo Urbano” per rissa, anche 4 denunce

Sul piano penale, tre dei quattro giovani sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa. Il quarto è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale per aver rivolto minacce nei confronti di uno dei militari dell’Arma intervenuti per interrompere la colluttazione.