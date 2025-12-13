Roberto Occhiuto chiarisce: nessuna sfida a Tajani e nessun nuovo ruolo per me in Forza Italia

ROMA – Nessuna messa in discussione della leadership di Antonio Tajani in Forza Italia e nessuna ambizione per nuovi incarichi all’interno del parito. A ribadirlo è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo a margine della manifestazione Atreju, dove ha risposto alle domande sul convegno “In libertà” in programma mercoledì 17 a Palazzo Grazioli.

Non c’è alcun nuovo ruolo per me in Forza Italia

«Non si tratta di una sfida politica – ha spiegato Occhiuto – ma di un’occasione di confronto per discutere insieme su come rendere Forza Italia e l’intero centrodestra più liberali». Il governatore ha inoltre escluso qualsiasi ipotesi di avanzamento personale nel partito, chiarendo senza ambiguità: «Non c’è alcun nuovo ruolo per me in Forza Italia».A rafforzare la linea politica del movimento azzurro sono arrivate anche le parole del responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenuto a Latina in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del consigliere regionale Angelo Tripodi. «Il radicamento di Forza Italia è crescente e accompagna l’aumento dei nostri consensi – ha dichiarato Gasparri –. Latina e il basso Lazio sono da sempre una roccaforte del movimento azzurro». Gasparri ha sottolineato il valore politico e sociale della nuova sede, definendola «un luogo aperto al confronto, un centro di ascolto al servizio delle realtà più fragili».

Secondo il capogruppo di Forza Italia al Senato, è proprio attraverso iniziative come questa che il partito consolida un ruolo «sempre più decisivo nella politica italiana», puntando sia sulla formazione delle nuove generazioni sia sulla valorizzazione delle esperienze radicate nei territori. «Agiamo nelle periferie, nei borghi e nei contesti metropolitani», ha spiegato.

Gasparri ha infine rimarcato il profilo internazionale del segretario nazionale Antonio Tajani, ricordando i recenti incontri con il premier indiano Narendra Modi, con il nuovo leader tedesco Friedrich Merz, la partecipazione a una celebrazione con il Santo Padre e il confronto con Abu Mazen sulla crisi palestinese. «In poche ore, dall’India alla Germania fino a Roma, Tajani ha dialogato con le principali autorità mondiali. Forza Italia è protagonista perché sa essere presente nell’ultimo dei borghi, ma anche nei luoghi dove si decidono le sorti del futuro globale», ha concluso Gasparri.

Roberto Occhiuto “ più valore alla nostra sanità”

Nel corso di Atreju, Occhiuto è tornato anche sul tema della sanità, intervenendo al panel “Trasparenza ed efficienza: più valore alla nostra sanità”. In particolare, ha difeso la scelta – all’epoca discussa – di ricorrere ai medici cubani per far fronte alla grave carenza di personale negli ospedali calabresi. «Oggi tutti riconoscono che i medici cubani sono bravissimi e c’è grande soddisfazione per il loro lavoro – ha sottolineato – ma allora fu una decisione dettata dalla disperazione». Il presidente ha ricordato come molti concorsi per medici in Italia, soprattutto in alcune aree del Paese, continuino ad andare deserti.

Secondo Occhiuto, il problema non è solo economico: «In Italia c’è un deficit di cultura politica sui temi della sanità. Si parla sempre di risorse, che certamente mancano e devono essere agganciate al Pil, ma le risorse da sole non bastano». Il governatore ha paragonato i finanziamenti alla benzina di un motore: «Se il motore non funziona, non vai più veloce». Da qui l’appello a una svolta riformista: «Se vogliamo difendere davvero la sanità pubblica, dobbiamo renderla attrattiva e avere il coraggio di fare quelle riforme che mancano da troppo tempo». Un messaggio chiaro che unisce visione politica e pragmatismo amministrativo, al centro del dibattito nazionale sul futuro del sistema sanitario.