Rosaria Succurro, emesso il decreto sull’incompatibilità delle cariche. Di Natale: «10 giorni per decidere»

CATANZARO – Il Tribunale di Catanzaro ha emesso il decreto sull’accertamento delle incompatibilità delle cariche attualmente detenute da Rosaria Succurro, consigliera regionale e sindaco di San Giovanni in Fiore, oltre che presidente della Provincia di Cosenza.

A farlo sapere è l’associazione “La migliore Calabria” che vede capofila il consigliere comunale di Paola Graziano Di Natale che nelle scorse settimane ha più volte sottolineato che le cariche detenute non fossero a norma di legge.

Di Natale ha spiegato che Rosaria Succurro ha 10 giorni di tempo, da oggi, a seguito della notifica del decreto di fissazione dell’udienza (prevista per il 4 febbraio) per scegliere se rimanere in consiglio regionale, lasciando la carica di primo cittadino di San Giovanni in Fiore e quello di presidente della Provincia di Cosenza oppure il contrario.

“A partire da oggi, decorrono 10 giorni per rimuovere le incompatibilità. – ha spiegato Di Natale – Questo rappresenta un passaggio cruciale per garantire la trasparenza e l’integrità della governance provinciale”.

Rosaria Succurro, Di Natale: “Vigileremo”

“Riteniamo fondamentale che tutte le istituzioni siano guidate da principi di legalità e responsabilità. – ha aggiunto Di Natale – La nostra comunità merita rappresentanti che agiscano nel pieno rispetto delle norme, senza ambiguità o conflitti di interesse. La Migliore Calabria continuerà a vigilare sulla situazione e a promuovere una politica di integrità e correttezza. Nelle prossime ore, spiegheremo i motivi politici di tale iniziativa”.

Se entro questi 10 giorni Rosaria Succurro non dovesse dare comunicazioni in merito alla sua scelta, il 4 febbraio il Tribunale di Catanzaro procederà a decretare il decadimento della sua carica da consigliere regionale.