Rossano, auto si ribalta sul lungomare: ferita una donna

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Momenti di tensione questo pomeriggio nell’area urbana di Rossano per via di un’autovettura che si è ribaltata su viale Mediterraneo, nella zona di Lido Sant’Angelo. Il mezzo, si sarebbe ribaltato, secondo quanto emerso, mentre percorreva la strada dopo aver avuto un contatto con un altro veicolo.

Auto si ribalta a Rossano, accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 con due ambulanze, la Polizia Locale e i Carabinieri che si stanno occuopando di effettuare i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire la dinamica dell’incidente, a mettere in sicurezza l’area e a prestare i primi soccorsi. Da quanto emerso pare che nell’impatto sia rimasta ferita una donna. Al momento non è noto se ci siano altre persone coinvolte nell’impatto che abbiano riportato ferite. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo l’arteria cittadina interessata.