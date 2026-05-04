Rossano, colto sul fatto mentre svaligia un negozio: tenta la fuga ma viene bloccato

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Colpo fallito nella notte a Rossano. Il 29 aprile scorso, personale della Polizia di Stato appartenente al Distaccamento Polizia Stradale di Rossano, in collaborazione con personale della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Corigliano Rossano, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, nell’area urbana di Rossano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica diretta dal Dr. Alessandro D’Alessio, ha arrestato, nella flagranza del reato di furto un uomo di 32 anni, cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale.

Tenta di svaligiare un negozio a Rossano: un passante lancia l’allarme

A far scattare l’allarme un passante che ha avvisato una pattuglia della Polizia Stradale in transito, riferendo di aver notato un uomo intento a infrangere una vetrina di un esercizio commerciale dello scalo di Rossano.

Gli operatori, raggiunto immediatamente il luogo indicato, hanno riscontrato effettivamente la presenza di una persona straniera intenta ad infrangere una delle vetrine del negozio, con lo scopo di accedere all’interno dello stesso. Gli agenti hanno cercato di bloccare l’uomo, il quale, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha tentato la fuga.

I poliziotti sono riusciti a fermare il fuggitivo e, nelle fasi di contenimento, atteso lo stato di agitazione e non collaborazione del medesimo, hanno riportato lesioni personali.

In tale circostanza è sopraggiunta un’altra pattuglia della squadra volante, che ha aiutato i colleghi per il successivo accompagnamento dell’uomo negli uffici del Commissariato di P.S.

In considerazione della flagranza del reato, lo straniero è stato arrestato e su disposizione del P.M. di turno trasferito nel carcere di Castrovillari in attesa del giudizio direttissimo.

La persona in argomento già nei mesi scorsi era stato individuato dalla Polizia e denunciato perché ritenuto presunto autore di un furto consumato all’interno della Chiesa di San Giuseppe in località Rossano, ove erano stati asportati oltre ad un computer, diversi oggetti sacri, poi recuperati dagli Agenti intervenuti.

A seguito del fatto predetto, lo straniero era stato espulso dal territorio nazionale, accompagnato presso il Centro di trattenimento e rimpatrio di Caltanisetta prima e Albania dopo. Successivamente, su istanza dell’interessato, è stato rilasciato per richiesta di protezione internazionale, rigettata dalla competente Commissione territoriale.

Nei giorni scorsi, il personale della Polizia di Stato, lo ha denunciato nuovamente all’A.G. per furto in abitazione, per aver sottratto una bicicletta elettrica, poi recuperata dai poliziotti e restituita al proprietario cui era stata sottratta.

Nell’udienza di convalida del 30.04.2026, il Giudice, su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, ha convalidato l’arresto, confermando la custodia in carcere fino alla successiva udienza.

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