Rotary Cosenza Nord: architettura, sostenibilità e stage con Renzo Piano per neolaureati Unical

COSENZA – “L’archittettura unisce”: è il focus di una serata davvero speciale si è svolta nei vasti saloni dell’Hotel Europa, riempiti in ogni ordine di posto, per questo particolare evento in interclub del Rotary Cosenza Nord.

Il presidente del Rotary Cosenza Nord, Francesco Manna, ha aperto i lavori spiegando che questa “due giorni” (giovedì 27 e venerdì 28 novembre) nasce dalla necessità di aiutare i neolaureati in ingegneria dell’UNICAL. Come accade in ogni sede accademica, sebbene preparati sul piano teorico, i giovani laureati hanno bisogno di arricchirsi con l’esperienza pratica.

Grazie all’interessamento del Rotary, sarà concesso uno stage a un laureando presso lo studio di Renzo Piano a Parigi, con i costi sostenuti dal famoso architetto e Senatore a vita, insignito del Premio Pritzker, considerato il Nobel dell’Architettura.

La filosofia di Renzo Piano

La filosofia professionale e di vita di Renzo Piano si fonda su un approccio che unisce etica, umanesimo e sostenibilità, considerando l’architettura come un’arte al servizio delle persone e un vero e proprio “gesto di pace”.

Questa visione è stata spiegata ottimamente dalla professoressa Roberta Lucente, coordinatrice del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura dell’Unical, che ha declinato l’architettura di oggi come società, complessità e sostenibilità, secondo criteri di visione generalista, approccio olistico e superamento della visione cartesiana.

“Architettura è sostanza di cose sperate” – Edoardo Persico, 1935

L’intervento di Paolo Colonna

L’ingegnere e architetto Paolo Colonna, socio e capoprogetto dello studio Renzo Piano Building Workshop di Parigi, ha spiegato che, pur lavorando a progetti di grande imponenza, Renzo Piano predilige gli obiettivi sociali.

Paolo Colonna, laureatosi in ingegneria a Roma, ha unito due coordinate del cuore più che geografiche, partendo da Lecce, sua città natale, per fare di Parigi la base della sua nuova carriera in architettura, trasformando lo studio in una fucina di opportunità e crescita professionale.

“Siamo la somma dell’arricchimento dei migliori amici che abbiamo avuto, le migliori persone incontrate, i migliori libri letti, i migliori film visti, i viaggi fatti, le delusioni patite, i sogni realizzati.” – Renzo Piano

Progetti sociali e sostenibili

Colonna ha ricordato i grandi progetti di Renzo Piano, come l’università per sole donne a Chittagong, in Bangladesh, realizzata insieme al Nobel Muhammad Yunus, finanziata dalla Banca Mondiale e varie ONG. Migliaia di ragazze hanno potuto accedere gratuitamente agli studi, un esempio concreto di architettura al servizio dell’umanità.

Il messaggio principale consiste nel donare know-how e stimolare la realizzazione di progetti, soprattutto in zone arretrate o colpite da conflitti, attraverso l’uso di risorse sostenibili e la passione per l’architettura.

In questo contesto si colloca lo stage offerto a un laureando dell’UNICAL presso lo studio di Renzo Piano a Parigi, senza alcun onere economico per lo studente, ultimo sogno realizzato da Paolo Colonna per sostenere i giovani talenti.

La serata del Rotary Cosenza Nord

La presenza autorevole del Governatore Dino De Marco ha arricchito ulteriormente la serata, improntata a momenti di altissimo valore rotariano.

“Talvolta l’architettura cerca il silenzio e il vuoto in cui la nostra coscienza si possa ritrovare.” – Renzo Piano