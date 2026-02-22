Prevenzione, informazione e sport: “Rotary I(n)spira…” accende i riflettori sulle patologie respiratorie

RENDE – “Rotary I(n)spira…”, promossa dal Rotary Club di Rende, nasce con l’intento di unire informazione scientifica, prevenzione e promozione di sani stili di vita. Le patologie respiratorie sono un problema in costante crescita, soprattutto tra bambini e adolescenti. Rinite allergica, rinosinusite cronica, poliposi nasale, asma e BPCO, incidono in maniera significativa sulla qualità della vita, condizionando lo sviluppo sociale e limitando, spesso, anche la pratica sportiva. Eppure, grazie a diagnosi precoce e percorsi terapeutici adeguati, è possibile condurre una vita pienamente attiva, praticando sport e ottenendo benefici concreti sia sul piano fisico che su quello psicologico.

“Rotary I(n)spira…” prevenzione ed educazione

L’appuntamento è fissato per mercoledì prossimo 25 febbraio presso Villa Fabiano, dalle 15.30 alle 19.00. Un incontro scientifico-divulgativo aperto alla cittadinanza. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione ai temi della giornata, interverrà la prof.ssa Elena Cantone, che approfondirà il ruolo del naso come “porta d’ingresso” delle vie respiratorie, evidenziando l’importanza della prevenzione e della cura delle patologie respiratorie in età adulta e pediatrica.

La Dott.ssa Mara Giancotti si concentrerà invece sul ruolo degli inquinanti ambientali nello sviluppo delle allergie, tema particolarmente attuale in relazione all’aumento dei fattori di rischio ambientali.

Il Dott. Stefano Fucile analizzerà i danni provocati dal fumo e le strategie di prevenzione delle malattie respiratorie delle alte vie, con un’attenzione specifica ai più giovani.

Chiuderà gli interventi il Dott. Lorenzo Manfredi, affrontando il tema della BPCO: come riconoscerne i segnali, cosa fare e a quali specialisti rivolgersi. L’evento si concluderà con una discussione aperta, favorendo il confronto diretto tra cittadini e specialisti per rafforzare la consapevolezza sui temi della salute respiratoria.

L’iniziativa non si esaurirà con l’incontro pubblico. Seguirà infatti una campagna di screening gratuito per le malattie respiratorie, realizzata in collaborazione con l’AFT di Rende Est, in una data che sarà comunicata successivamente.