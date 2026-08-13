Rottura sulla condotta “Capodacqua”: niente acqua in diversi comuni del Cosentino. Disagi anche a Quattromiglia

RENDE – A causa di un’improvvisa e consistente rottura della condotta adduttrice dello schema idraulico “Sorgente Capodacqua” rilevata in località Cozzo Carbonaro nel Comune di Lattarico, Sorical ha comunicato che si è resa necessaria l’interruzione temporanea della fornitura idropotabile in diversi centri della media valle del Crati e dell’area urbana. Solo ieri un altro guasto e lavori urgenti erano stati necessari a Cosenza. I tecnici della società gestionale sono già al lavoro per eseguire gli interventi di riparazione e contenere il più possibile i tempi del disservizio.

Le zone interessate dall’interruzione e dai disservizi

L’interruzione dell’erogazione idrica riguarda nello specifico diverse utenze alimentate dallo schema Capodacqua distribuite nei seguenti Comuni:

Mottafollone: utenza Capodacqua;

utenza Capodacqua; Roggiano Gravina: utenza Cerreto;

utenza Cerreto; San Marco Argentano: utenze Iotta e La Matina;

utenze Iotta e La Matina; Cervicati: utenza Porca Cresta;

utenza Porca Cresta; Mongrassano: utenze Mongrassano Scalo e Signorello;

utenze Mongrassano Scalo e Signorello; Torano Castello: utenza Torano Scalo;

utenza Torano Scalo; Cerzeto: utenza Zabbubbaro;

utenza Zabbubbaro; Lattarico: utenze Contessa e Cozzo Carbonaro;

utenze Contessa e Cozzo Carbonaro; Montalto Uffugo: utenze Cariglio Alto, Petrozza, Taverna, Santa Maria di Settimo I-II-III° uscita;

utenze Cariglio Alto, Petrozza, Taverna, Santa Maria di Settimo I-II-III° uscita; Rende: utenze Università, Quattromiglia e Cep.

Niente acqua: possibili disagi anche a Rende nella zona di Quattromiglia

In merito al territorio di Rende, Sorical specifica che l’area di Quattromiglia potrebbe registrare temporanei disservizi o cali di pressione nell’erogazione dell’acqua durante la fase dei lavori. Le utenze fiscali dei Comuni non citate espressamente nella comunicazione ufficiale non saranno interessate dall’interruzione.

Interventi in corso e tempi di ripristino

I lavori di riparazione sulla condotta principale sono iniziati immediatamente. Contestualmente, lungo il tracciato di posa, i tecnici eseguiranno un secondo intervento manutentivo in località Scivolenta, nel Comune di Sant’Agata D’Esaro.

I tecnici della società sono al lavoro per completare l’operazione nel più breve tempo possibile. Salvo imprevisti durante le manovre di cantiere, i lavori dovrebbero essere ultimati nella stessa giornata di oggi, con il conseguente e graduale ripristino del regolare servizio idrico a partire dalle ore successive al termine dei cantieri.