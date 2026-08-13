Provincia
Rottura sulla condotta “Capodacqua”: niente acqua in diversi comuni del Cosentino. Disagi anche a Quattromiglia
Sorical ha avviato i lavori di riparazione urgente a causa di una rottura della condotta adduttrice. Disagi e cali di pressione segnalati da Rende a Lattarico, passando per Montalto, la zona universitaria e Quattromiglia
RENDE – A causa di un’improvvisa e consistente rottura della condotta adduttrice dello schema idraulico “Sorgente Capodacqua” rilevata in località Cozzo Carbonaro nel Comune di Lattarico, Sorical ha comunicato che si è resa necessaria l’interruzione temporanea della fornitura idropotabile in diversi centri della media valle del Crati e dell’area urbana. Solo ieri un altro guasto e lavori urgenti erano stati necessari a Cosenza. I tecnici della società gestionale sono già al lavoro per eseguire gli interventi di riparazione e contenere il più possibile i tempi del disservizio.
Le zone interessate dall’interruzione e dai disservizi
L’interruzione dell’erogazione idrica riguarda nello specifico diverse utenze alimentate dallo schema Capodacqua distribuite nei seguenti Comuni:
- Mottafollone: utenza Capodacqua;
- Roggiano Gravina: utenza Cerreto;
- San Marco Argentano: utenze Iotta e La Matina;
- Cervicati: utenza Porca Cresta;
- Mongrassano: utenze Mongrassano Scalo e Signorello;
- Torano Castello: utenza Torano Scalo;
- Cerzeto: utenza Zabbubbaro;
- Lattarico: utenze Contessa e Cozzo Carbonaro;
- Montalto Uffugo: utenze Cariglio Alto, Petrozza, Taverna, Santa Maria di Settimo I-II-III° uscita;
- Rende: utenze Università, Quattromiglia e Cep.
Niente acqua: possibili disagi anche a Rende nella zona di Quattromiglia
In merito al territorio di Rende, Sorical specifica che l’area di Quattromiglia potrebbe registrare temporanei disservizi o cali di pressione nell’erogazione dell’acqua durante la fase dei lavori. Le utenze fiscali dei Comuni non citate espressamente nella comunicazione ufficiale non saranno interessate dall’interruzione.
Interventi in corso e tempi di ripristino
I lavori di riparazione sulla condotta principale sono iniziati immediatamente. Contestualmente, lungo il tracciato di posa, i tecnici eseguiranno un secondo intervento manutentivo in località Scivolenta, nel Comune di Sant’Agata D’Esaro.
I tecnici della società sono al lavoro per completare l’operazione nel più breve tempo possibile. Salvo imprevisti durante le manovre di cantiere, i lavori dovrebbero essere ultimati nella stessa giornata di oggi, con il conseguente e graduale ripristino del regolare servizio idrico a partire dalle ore successive al termine dei cantieri.
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