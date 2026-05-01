Emergenza a Rovito: strada crollata in Contrada Episcopani, 25 famiglie rischiano l’isolamento

ROVITO (CS) – Emergenza a Rovito, dove una porzione di terreno sta letteralmente cedendo sotto i piedi dei residenti che rischiano di rimanere letteralmente intrappolati. Dal 27 aprile 2026, gli abitanti di Contrada Episcopani vivono nel terrore di rimanere tagliati fuori dal mondo a causa del progressivo crollo del manto stradale.

Un unico accesso per decine di persone

Il tratto interessato dal cedimento si trova in una posizione nevralgica: a pochi metri dalla Strada Statale 107 e dalla nota sala ricevimenti Regal Garden. Quello che potrebbe sembrare un “semplice” dissesto stradale è in realtà una trappola per circa 20-25 famiglie. Quella via, infatti, rappresenta l’unica via d’accesso alle loro abitazioni. Se la strada dovesse cedere del tutto, il rischio isolamento diventerebbe una drammatica realtà.

Allarme per i soggetti fragili: “Non possiamo restare bloccati”

A rendere la situazione ancora più critica è la composizione del nucleo dei residenti. Tra le famiglie coinvolte figurano persone malate e soggetti fragili che necessitano di assistenza sanitaria continua. “La nostra non è solo una protesta per la viabilità, è una richiesta di soccorso” spiegano i residenti. “Se la strada crolla del tutto, come faranno le ambulanze o i mezzi di soccorso a raggiungerci? La nostra salute è appesa a un filo di asfalto che si sta sbriciolando”.

Nonostante le ripetute segnalazioni inviate alle autorità competenti subito dopo i primi cedimenti del 27 aprile, i residenti di Contrada Episcopani denuncia un totale vuoto comunicativo. Ad oggi, non sono stati forniti cronoprogrammi né garanzie sui tempi di intervento per la messa in sicurezza. Il rischio, con il passare dei giorni il movimento franoso acceleri, rendendo i lavori di ripristino ancora più complessi e costosi, oltre che tardivi per chi vive nell’area. I residenti evidenziano anche che “per raggiungere l’area è stato istituito uno svincolo non segnalato dove però si può solo salire e senza nessun segnale che lo indica“.

L’appello: “Si intervenga prima che sia troppo tardi”

I cittadini chiedono a gran voce che le istituzioni – dal Comune di Rovito alla Provincia di Cosenza, fino agli enti preposti alla tutela del territorio – escano dal silenzio. La richiesta è chiara a cominciare dalla messa in sicurezza immediata del tratto instabile, dal ripristino della viabilità per garantire il transito dei mezzi di soccorso. I residenti chiedono anche una comunicazione trasparente sui tempi di intervento.