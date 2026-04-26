Rubate piante e composizioni floreali da Piazza Seggio, collocate per la Festa del Libro

CAULONIA (RC) – Indignazione e ferma condanna da parte dell’Amministrazione comunale di Caulonia per il furto di piante e composizioni floreali avvenuto nella notte in Piazza Seggio, nel centro storico. Un gesto vile e un danno all’intera comunità. Le installazioni erano state collocate in occasione della IV edizione della Festa del Libro e della Giornata del Fiore, svoltasi il 23 aprile, con l’obiettivo non solo di arricchire l’evento ma di lasciare un segno duraturo nel tessuto urbano.

Piante e composizioni rubate

Le piante e i fiori non rappresentavano un semplice allestimento temporaneo, ma parte di una visione più ampia: rendere il centro storico più accogliente, vivibile e curato. Un’iniziativa in linea con il percorso di valorizzazione ambientale legato al riconoscimento della Bandiera Blu e ai principi di sostenibilità e decoro urbano promossi dall’amministrazione. Il furto ha vanificato il lavoro e le risorse investite, colpendo non solo le istituzioni ma l’intera comunità che aveva partecipato con entusiasmo ai giorni di cultura e condivisione. Un gesto che, secondo l’amministrazione, assume un significato più ampio, incidendo sul senso civico e sul valore del bene comune.

Il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso ha commentato con fermezza l’accaduto: “quanto accaduto nella notte in Piazza Seggio è un gesto vile e inaccettabile. Quelle piante erano il simbolo di un’idea di città: uno spazio pubblico curato, bello, vissuto con rispetto. La Festa del Libro e la Giornata del Fiore hanno dimostrato che Caulonia sa fare comunità, sa esprimere cultura e bellezza. Chi ha rubato quei fiori non ha sottratto soltanto delle piante: ha colpito un progetto collettivo, il lavoro di tante persone e la visione di una città migliore”.

Il vicesindaco e assessore alla cultura Giovanni Maiolo ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “la Festa del Libro è nata dalla volontà di rendere la cultura accessibile a tutti abbellire la piazza significava prenderci cura insieme del luogo che ci appartiene. Ci addolora profondamente che qualcuno abbia deciso di vanificare tutto questo con un atto grave. Ma non ci fermeremo”. Sulla stessa linea l’assessore al turismo Antonella Ierace: “Caulonia sta costruendo la propria identità turistica anche attraverso la cura degli spazi pubblici. Portare via le piante e i fiori è un gesto che svilisce chi lavora ogni giorno per rendere la nostra città attrattiva e dignitosa”.

L’assessore al decoro urbano Maria Campisi ha evidenziato il valore simbolico dell’intervento: “Il decoro urbano non è un lusso: è un diritto di ogni cittadino. Chi le ha rubate ha compiuto un danno non solo materiale ma civile”. Anche la delegata al centro storico Agnese Panetta ha espresso rammarico: “Piazza Seggio è uno dei cuori pulsanti di Caulonia Centro. Vederle sparire nella notte fa male, perché non si tratta solo di un furto materiale, ma di un gesto che ferisce il senso civico di tutti noi”.

L’Amministrazione invita chiunque abbia informazioni utili a rivolgersi alle forze dell’ordine, sottolineando che il bene comune deve essere tutelato e rispettato.