Rugby Rende e Centro Antiviolenza Roberta Lanzino in campo contro la violenza sulle donne

Rugby Rende e Centro Antiviolenza Roberta Lanzino in campo contro la violenza sulle donne

L’iniziativa al Campo “Tonino Mazzuca” di Rende, è nata dalla collaborazione tra Rugby Rende e il Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino”

RENDE – Il Campo da Rugby “Tonino Mazzuca” di Rende, ha ospitato una iniziativa contro la violenza sulle donne. La manifestazione si è svolta grazie alla sinergia tra il Rugby Rende  e il Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino” di Cosenza, “perchè anche il rugby, – hanno spiegato gli organizzatori – percepito come un sport violento può veicolare valori di rispetto e inclusione”.

“Parlare di un argomento come la violenza sulle donne è fondamentale, – ha sottolineato Chiara Gravina, del Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino” di Cosenza- anche in uno sport come il rugby, dove  tra l’altro sono numerose le metafore per sensibilizzare il no alla violenza sulle donne, come lealtà, rispetto per l’avversario e spirito di squadra “.

