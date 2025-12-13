San Cosmo Albanese: MIC sostiene il Percorso Serembiano: al via la rievocazione dedicata al poeta arbëresh

SAN COSMO ALBANESE (CS) – Grazie al progetto “Rievocazione Storica del Percorso Serembiano”, sostenuto dal Ministero della Cultura attraverso la Direzione Generale Spettacolo, San Cosmo Albanese si prepara a vivere una giornata di grande valore culturale dedicata al poeta arbëresh Giuseppe Serembe. Il finanziamento, concesso nell’ambito del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica, permette al Comune di avviare un percorso di valorizzazione del patrimonio letterario serembiano che punta a diventare un appuntamento annuale.

Rievocazione Storica del Percorso Serembiano

La rievocazione domani, domenica 14 dicembre, alle 14.30, con un corteo storico che partirà da Piazza Santuario per attraversare i luoghi simbolici del borgo legati alla memoria di Zef Serembe. Scene teatrali, figuranti in costume e performance curate da associazioni locali – tra cui Pro Loco, Lule Lule, Gli Smemorati, Rione Bivio, Santi Anargiri ODV e la Banda Musicale di San Cosmo Albanese – daranno vita a una narrazione collettiva tra poesia, storia e tradizione. Il corteo si concluderà in Piazza della Libertà, davanti al busto del poeta.

Alle 18.00, nell’Auditorium Comunale, si terrà il convegno “Giuseppe Serembe e il Romanticismo arbëresh”, con gli interventi del prof. Vincenzo Belmonte, grande studioso dell’autore e ispiratore del Percorso Serembiano, e del prof. Francesco Altimari, dell’Università della Calabria. Una riflessione a più voci tra accademia e memoria popolare, moderata da Valerio Caparelli.

Al convegno prenderanno parte anche numerose autorità: il Commissario della Fondazione Arbëreshe di Calabria Ernesto Madeo; il Sindaco di Mirditë Albert Melyshi, città albanese gemellata con San Cosmo; il Capo Missione del Kosovo presso la Santa Sede Vehbi Miftari; l’Ambasciatrice dell’Albania presso la Santa Sede Majlinda Frangaj; la Console Onoraria d’Albania in Calabria Anna Madeo; l’Assessore regionale all’Inclusione Sociale Pasqualina Straface e l’Assessore alle Minoranze Linguistiche Gianluca Gallo.