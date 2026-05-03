San Francesco di Paola, migliaia in festa per il Patrono della Calabria e della gente di mare

PAOLA (CS) – Si è svolto oggi uno dei momenti più suggestivi dei solenni festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, patrono della Calabria e della gente di mare d’Italia. Il programma religioso ha preso il via nel primo pomeriggio al porto di Cetraro con l’arrivo del Sacro Mantello e la celebrazione della Santa Messa. Subito dopo, il Mantello è stato imbarcato su una motovedetta della Capitaneria di Porto, dando vita ad un emozionante corteo di barche e alla tradizionale processione a mare.

Paola: migliaia di persone ad attendere il Mantello di San Francesco

Nelle acque di Paola, si è tenuta la Celebrazione della Parola, seguita dalla benedizione del mare e dal lancio della corona d’alloro in memoria dei marittimi. Dopo lo sbarco, la processione è proseguita lungo le principali vie cittadine fino a Piazza IV Novembre, tra la partecipazione di migliaia di fedeli che nel pomeriggio si sono riversati sulla spiaggia in attesa del Sacro Mantello. Particolarmente significativo il momento della declamazione di brani tratti dagli scritti del Santo sulla pace, accompagnati dal messaggio di S.E.R. cardinale Baldassare Reina. La giornata si è conclusa con la venerazione del Sacro Mantello presso la Chiesa di Montevergine e momenti di preghiera personale fino a tarda sera.

Il programma civile tra musica e tradizione

Accanto agli appuntamenti religiosi, spazio anche al programma civile. In Piazza IV Novembre, stasera accoglienza del Sacro Mantello con il soprano Cesira Frangella e le trombe della banda musicale. A seguire, il concerto sinfonico del Complesso bandistico San Francesco di Paola, diretto dal maestro Giorgio Distilo, e lo spettacolo del Fantom Trio.

Durante i giorni di festa, la città tirrenica si è animata con mostre d’arte, tra cui quella presso la Chiesa di Montevergine e il Museo multimediale dedicato al Santo, oltre alla tradizionale fiera con stand, giostre e street food sul lungomare e nel centro cittadino.

La Lampada Votiva e il messaggio di Occhiuto

Le celebrazioni sono state precedute, ieri, da un altro momento altamente simbolico al Santuario regionale di San Francesco di Paola: l’accensione della Lampada Votiva da parte del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. La fiamma, simbolo di continuità e devozione, è stata alimentata con gli oli offerti dalle comunità di Gasperina, Ardore e Cerchiara di Calabria, oltre a quello proveniente dagli ulivi del Giardino della Memoria di Capaci.

Nel suo intervento, Occhiuto ha sottolineato il legame personale con questi luoghi: «Sono fortunato – ha dichiarato – perché, essendo nato a pochi chilometri da qua, da bambino venivo spesso a visitare questi posti meravigliosi e di pace».

Un momento di unità per la Calabria

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Paola Roberto Perrotta, il sindaco di Cosenza Franz Caruso e il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli. L’offerta dell’olio votivo, destinato ad alimentare la lampada che arde davanti alle reliquie del Santo, rappresenta un gesto di fede e unità che coinvolge l’intero popolo calabrese. Il culmine è atteso per domani, lunedì 4 maggio, giornata dedicata al Santo patrono, che ogni anno rinnova un legame profondo tra spiritualità, tradizione e identità calabrese.