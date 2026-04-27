Elezioni San Giovanni in Fiore: esclusa Paola Stefania Fratto. Ricusate le 4 liste a lei collegate

SAN GIOVANNI IN FIORE – San Giovanni in Fiore perde uno dei 5 candidati a sindaco. E’ stata infatti esclusa Paola Stefania Fratto, a seguito della decisione della Commissione Elettorale Circondariale, che ha ricusato le quattro liste a lei collegate. Alla base del provvedimento vi sono una serie di irregolarità documentali ritenute insanabili. In particolare, la Commissione ha rilevato gravi anomalie nei moduli di sottoscrizione. I fogli contenenti le firme dei sostenitori non sono risultati né numerati né correttamente congiunti: sarebbero stati assemblati unicamente tramite nastro adesivo, senza timbri o firme che certificassero formalmente il collegamento tra le pagine.

Altre criticità sono state riscontrate nella stessa candidatura a sindaco di Paola Stefania Fratto

Una modalità che, richiamando anche orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrativa, non garantisce che i sottoscrittori fossero pienamente consapevoli della lista e dei candidati sostenuti. Proprio questa incoerenza ha impedito alla Commissione di verificare in modo univoco la validità delle sottoscrizioni. Altre criticità sono state riscontrate nella stessa candidatura a sindaco di Paola Stefania Fratto. Il modulo di accettazione è stato infatti giudicato incompleto, in quanto privo dell’indicazione delle liste dei candidati consiglieri a essa collegate.

La decisione della Commissione non è comunque definitiva: le liste escluse potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 3 giorni dalla notifica del provvedimento.