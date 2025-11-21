San Giovanni in Fiore, il quartiere Coschino come museo a cielo aperto: 40mila euro dalla Regione

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Diventerà un vero e proprio museo a cielo aperto il quartiere Coschino di San Giovanni in Fiore. È questo il cuore del progetto “Coschino Art” messo in piedi dal Comune guidato dalla sindaca Rosaria Succurro e finanziato dalla Regione Calabria con 40mila euro nell’ambito della Linea 2 dell’Avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale”.

Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana a base culturale. “Con questo progetto valorizziamo un quartiere storico della nostra città investendo sulla creatività, sull’arte pubblica e sulla partecipazione della comunità – ha detto Succurro – Murales d’autore, residenze artistiche, laboratori permanenti e percorsi narrativi accessibili racconteranno identità, memorie e mestieri del quartiere, coinvolgendo attivamente cittadini, scuole, associazioni e imprese locali”.

“Coschino Art” come esempio di arte vivente

Il progetto partirà a breve e sarà l’ennesimo intervento di rigenerazione urbana ideato, gestito e concluso dall’amministrazione comunale guidata da Rosaria Succurro. “‘Coschino Art’ sarà un esempio di arte vivente che – conclude la sindaca – concorre allo sviluppo, alla coesione sociale e alla crescita urbana. San Giovanni in Fiore continua a investire nella cultura come motore del futuro”.