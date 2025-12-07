San Giovanni in Fiore, un gesto per Noemi: un’auto speciale per viaggiare verso la speranza

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Noemi ha 12 anni e vive a San Giovanni in Fiore. Affronta ogni giorno una malattia genetica che le impedisce di reggersi in piedi e di mantenere la schiena dritta. Costretta su una sedia a rotelle di 150 chili, la bambina deve spostarsi sempre con l’ausilio della carrozzina, che va posizionata direttamente in macchina per raggiungere l’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove riceve cure fondamentali.

Per Noemi un aiuto concreto

Nonostante le difficoltà, Noemi è una bambina solare, con voti eccellenti e una straordinaria voglia di vivere, sostenuta dall’amore e dalla speranza dei suoi genitori. Ora, però, serve un aiuto concreto: un’auto adeguata per trasportarla in sicurezza. Il costo del mezzo si aggira intorno ai 45-50 mila euro, cifra difficile da sostenere per una famiglia.

È possibile partecipare alla raccolta fondi e dare un contributo concreto. Ogni gesto, anche piccolo, può fare la differenza: consentirà a Noemi di viaggiare più comodamente e di continuare le cure che le migliorano la vita. Non c’è una medicina che possa guarirla, ma con il nostro aiuto la bambina potrà ricevere le terapie necessarie e vivere ogni giorno con maggiore dignità e sicurezza.