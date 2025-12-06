Provincia
PASSAGGIO DI TESTIMONE
San Giovanni in Fiore: Claudia Loria è la nuova sindaca dopo la decadenza di Rosaria Succurro
SAN GIOVANNI IN FIORE – Claudia Loria, già assessora al welfare e alle politiche sociali, è la nuova sindaca di San Giovanni in Fiore. Subentra a Rosaria Succurro, decaduta dalla carica dopo la sua recente elezione al Consiglio regionale della Calabria, nella lista “Occhiuto Presidente”.
La successione è stata formalizzata nel corso della seduta del Consiglio comunale di oggi, durante la quale è stata presa atto dell’incompatibilità tra i due incarichi ricoperti da Succurro, come d’altro canto previsto dalla normativa vigente, l’articolo 65 del Testo Unico degli Enti Locali che stabilisce infatti che la carica di sindaco è incompatibile con quella di consigliere regionale.
Una scelta, quella di Claudia Loria che assicurerà continuità all’azione amministrativa avviata da Rosaria Succurro, 5 anni fa, dopo la sua elezione a primo cittadino del comune silano.
