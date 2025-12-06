Segnala una notizia

San Giovanni in Fiore: Claudia Loria è la nuova sindaca dopo la decadenza di Rosaria Succurro

Una scelta, quella di Claudia Loria che assicurerà continuità all’azione amministrativa avviata da Rosaria Succurro, dopo la sua elezione 4 anni fa

Claudia Loria

SAN GIOVANNI IN FIORE – Claudia Loria, già assessora al welfare e alle politiche sociali, è la nuova sindaca di San Giovanni in Fiore. Subentra a Rosaria Succurro, decaduta dalla carica dopo la sua recente elezione al Consiglio regionale della Calabria, nella lista “Occhiuto Presidente”.

La successione è stata formalizzata nel corso della seduta del Consiglio comunale di oggi, durante la quale è stata presa atto dell’incompatibilità tra i due incarichi ricoperti da Succurro, come d’altro canto previsto dalla normativa vigente, l’articolo 65 del Testo Unico degli Enti Locali che stabilisce infatti che la carica di sindaco è incompatibile con quella di consigliere regionale.

Una scelta, quella di Claudia Loria che assicurerà continuità all’azione amministrativa avviata da Rosaria Succurro, 5 anni fa, dopo la sua elezione a primo cittadino del comune silano.

Claudia Loria, le prime parole da sindaca di San Giovanni in Fiore

Ringrazio Rosaria Succurro per la sua coerenza e lungimiranza. Eletta consigliera regionale, ha infatti pensato a tutto: alla guida della città fino alle elezioni della primavera del 2026 alla continuità amministrativa, alla valorizzazione della figura femminile nel governo cittadino, alla coesione politica e sociale”. E’ quanto ha dichiarato Claudia Loria che ha proseguito affermando che lavorerà con impegno costante, scrupolo e attenzione, per dare un contributo sentito, doveroso e rilevante all’amministrazione comunale cittadina, in linea con il  programma di Rosaria Succurro e nell’interesse collettivo.
“Da qui alle prossime elezioni – ha concluso Loria – porterò avanti questo incarico con onore, orgoglio e soprattutto responsabilità, nell’ascolto quotidiano delle voci della comunità e con i princìpi della nostra maggioranza: attenzione per la persona, concretezza, collegialità, efficienza, efficacia e spirito di servizio”.

 

