San Lucido accelera sulla digitalizzazione: il Comune entra nel Polo Digitale PA

SAN LUCIDO (CS) – San Lucido compie un passo decisivo verso la modernizzazione dei propri servizi: l’11 dicembre, presso la sede comunale, è stata ufficializzata l’adesione dell’ente al Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA, la rete nazionale strategica nata per promuovere la trasformazione digitale nelle amministrazioni locali.

Un nuovo comune nel Polo Digitale PA

All’incontro hanno preso parte l’Assessore alla Digitalizzazione, Cristian Marchese, e il Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, Francesco Cannataro, insieme a Federica Venneri, in supporto al PNRR. Per motivi istituzionali, il Sindaco Cosimo De Tommaso e il Presidente del Polo Digitale Calabria, Emilio De Rango, non hanno potuto essere presenti, ma hanno voluto esprimere il loro sostegno all’iniziativa.

Il sindaco di San Lucido “servizi moderni, accessibili e vicini ai cittadini”

Il Sindaco De Tommaso ha dichiarato: “L’adesione al Polo Digitale PA rappresenta un passo fondamentale per rendere i servizi del Comune più moderni, accessibili e vicini ai cittadini. La digitalizzazione non è solo tecnologia, ma un vero strumento di trasparenza e partecipazione”. Il Presidente De Rango ha aggiunto: “San Lucido dimostra grande lungimiranza nel percorrere la strada dell’innovazione digitale. Il lavoro congiunto tra enti locali e Polo Digitale PA è la chiave per rafforzare l’efficienza della pubblica amministrazione e guidare la trasformazione digitale nel territorio”.

Momento simbolico della giornata è stata la consegna all’Assessore Marchese della targa ufficiale del Polo Digitale PA e del tesserino identificativo del Sindaco, simboli dell’ingresso formale del Comune nella rete nazionale di enti promotori della transizione digitale. Durante l’evento, l’Assessore Marchese ha sottolineato come la digitalizzazione rappresenti uno strumento chiave per migliorare trasparenza, efficienza e accessibilità dei servizi comunali.

Il Coordinatore Nazionale Cannataro ha espresso il suo apprezzamento per l’adesione di San Lucido, definendola un esempio virtuoso di amministrazione orientata al futuro, e ha ribadito l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e mondo privato per affrontare con successo la trasformazione digitale. Con questo passo, San Lucido si conferma tra i Comuni all’avanguardia nella digitalizzazione, pronto a rendere più vicini e moderni i servizi offerti ai cittadini.