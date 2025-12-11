San Nicola Arcella: scoperti 23 cani rinchiusi in box abusivi sul torrente

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – A San Nicola Arcella sono stati scoperti numerosi box per cani sequestrati dai militari del Nucleo carabinieri Forestale di Scalea a seguito di un controllo effettuato in località Pisciotta. I box, con all’interno 23 cani in gran parte Pointer Inglese, facente parte di un allevamento di un uomo del posto, erano stati realizzati in un’area ricadente nel demanio fluviale e sottoposta a vincolo, occupata in assenza di qualsivoglia titolo previsto.

A San Nicola Arcella cani rinchiusi in box precari

L’accertamento, effettuato anche con i tecnici comunali, ha evidenziato la presenza di nove box e manufatti precari, privi di permesso di costruire e di ogni autorizzazione urbanistico-edilizia. Inoltre all’intenro dei ricoveri degli animali sono state accertate condizioni igienico-sanitarie carenti, con accumuli di deiezioni, assenza di sistemi di raccolta e smaltimento dei reflui e dispersione dei liquami sul suolo.

I cani, detenuti in manufatti completamente abusivi realizzati sull’alveo del torrente Canalgrande, erano regolarmente detenuti e in buono stato di salute come confermato dal medici veterinari intervenuti. A seguito di quanto accertato si è proceduto al sequestro con facoltà d’uso dell’area e il proprietario dell’allevamento è stato deferito alla Procura della Repubblica di Paola per violazioni urbanistica- ambientale e gestione illecita di rifiuti.