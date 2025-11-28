San Nicola Arcella: rifiuti abbandonati, la denuncia di Italia Nostra sulla strada per Tufo Arcomagno

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – L’abbandono dei rifiuti torna al centro dell’attenzione a San Nicola Arcella, lungo la strada che conduce alla spiaggia Tufo Arcomagno e che si raccorda con la provinciale. Le immagini raccolte da cittadini attivi e trasmesse a Italia Nostra mostrano rifiuti accumulati ai bordi della carreggiata, nel pieno della macchia mediterranea, uno dei patrimoni naturali più preziosi dell’alto Tirreno cosentino.

Rifiuti abbandonati a San Nicola Arcella

Italia Nostra denuncia una situazione che definisce frutto di «inciviltà di soggetti che non amano il proprio paese e che a volte, come in questo caso, potrebbero danneggiare anche terreni privati, per legge responsabili dei rifiuti che vi si depositano». A questa inciviltà – sottolinea l’associazione – «fa seguito una certa indifferenza nel combattere questi episodi».

L’organizzazione ambientalista ribadisce: «Italia Nostra non smetterà mai di sollecitare le autorità affinché vengano presi i provvedimenti dovuti per legge e tutti quelli che possono scoraggiare e debellare il fenomeno, cominciando con il pescare gli insozzatori con le mani nella marmellata. L’abbandono illecito dei rifiuti è un atto di inciviltà che danneggia l’intera comunità».

Di fronte al ripetersi degli episodi, l’associazione chiede un cambio di passo: «Si deve puntare a questo punto su controlli mirati e sull’uso delle foto trappole che vanno installate per dare un segnale concreto di tolleranza zero verso chi non rispetta le regole. Continueremo su questa linea per tutelare il decoro urbano e la salute pubblica».