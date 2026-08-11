Sangineto, la Polizia chiude per 15 giorni la discoteca “Il Castello” dopo la morte di Antonio Perrotta

COSENZA – Sospensione dell’attività per 15 giorni per il titolare della discoteca Il Castello di Sangineto. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della Provincia di Cosenza, Antonio Borelli, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., sulla base degli elementi raccolti dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri. Gli accertamenti sono stati condotti dal Commissariato di P.S. di Diamante, dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza e dal Comando Compagnia Carabinieri di Paola.

La notte degli scontri, chiusa la discoteca di Sangineto per 15 giorni

La misura arriva dopo quanto accaduto durante una serata danzante nella notte tra l’8 e il 9 agosto. All’interno della discoteca, o comunque nelle immediate vicinanze dell’uscita, si sarebbero verificati violenti episodi di scontro tra alcuni avventori e personale della sicurezza. Gli episodi sono poi sfociati nella vicenda che ha portato alla morte di Antonio Perrotta, il giovane rimasto coinvolto nei fatti e successivamente deceduto.

La Questura precisa che il provvedimento ha una finalità preventiva e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e viene adottato «indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente». La chiusura temporanea punta dunque a interrompere una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa e a evitare il protrarsi di condizioni di rischio.

Nel frattempo, l’area continuerà a essere sottoposta a un costante monitoraggio da parte delle pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio, anche per verificare il rispetto della sospensione. La Polizia di Stato annuncia inoltre un’ulteriore intensificazione dei controlli preventivi nei locali di pubblico spettacolo della provincia di Cosenza, con particolare attenzione agli eventi musicali e alle serate danzanti.