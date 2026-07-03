Solo un infermiere per turno, al Pronto soccorso di Soveria Mannelli: scatta la diffida all’Asp

SOVERIA MANNELLI (CZ) – Una diffida formale è stata presentata all’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro dall’avvocato Francesco Pitaro, che assiste due infermiere in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale di Soveria Mannelli. Al centro dell’iniziativa legale, la presenza di un solo infermiere per turno all’interno della struttura di emergenza-urgenza, una condizione ritenuta non adeguata a garantire lo svolgimento delle attività assistenziali e la sicurezza delle prestazioni sanitarie.

Nell’atto, il legale invita l’Asp «a voler prevedere necessariamente la presenza per ogni turno di almeno due infermieri al fine di permettere ai lavoratori di poter svolgere adeguatamente e con puntualità le proprie delicate mansioni e al fine di poter garantire agli utenti e pazienti prestazioni sanitarie efficienti e immediate».

La diffida all’Asp per conto di due infermiere

La diffida è stata trasmessa anche al presidente della Regione Calabria, al commissario ad acta per la Sanità e all’assessore regionale alla Sanità, «(se esistente e operativo) affinchè si prenda atto della grave e pericolosa situazione che si è determinata all’interno del Pronto soccorso dell’Ospedale di Soveria Mannelli e si adottino i conseguenti provvedimenti a tutela dei lavoratori/infermieri e a tutela dei pazienti garantendo loro prestazioni sanitarie immediate ed efficienti». L’obiettivo è richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla situazione organizzativa del presidio ospedaliero e sulla necessità di un intervento per rafforzare il personale in servizio.

Le motivazioni della richiesta

Nella diffida, l’avvocato Francesco Pitaro evidenzia come «un solo infermiere è insufficiente a svolgere l’intenso carico di lavoro esistente. Infatti, l’Ospedale di Soveria Mannelli copre un’utenza significativa dovendo fornire prestazioni sanitarie per tutto un vasto e popoloso comprensorio che comprende la popolazione non solo del Comune di Soveria Mannelli ma di tutti i comuni limitrofi».

«Le mansioni tipiche degli infermieri sono numerose e delicate e, conseguentemente, un solo infermiere, con i numerosi accessi che vi sono al Pronto soccorso dell’Ospedale di Soveria Mannelli, non può efficacemente svolgere le proprie tipiche prestazioni». Secondo il legale, l’incremento del personale rappresenta una misura indispensabile per garantire condizioni di lavoro adeguate agli operatori sanitari e assicurare ai cittadini un servizio di emergenza efficiente e tempestivo.