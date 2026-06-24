Sanità fuori dal commissariamento in Calabria, Occhiuto tira dritto: «Domani le prime delibere»

COSENZA – Sanità calabrese, nonostante lo stop della Corte dei Conti all’uscita dal commissariamento il governatore Roberto Occhiuto tira dritto. Il presidente della Regione Calabria si dice fiducioso e annuncia che firmerà i primi provvedimenti da assessore alla Sanità, sostenendo che la questione sia ormai risolta. La magistratura contabile ha però sospeso l’iter di controllo sul provvedimento del Governo, chiedendo chiarimenti e segnalando criticità procedurali e l’assenza di alcuni requisiti previsti dalla legge. Intanto si accende il confronto politico: Pd e Movimento 5 Stelle parlano di una bocciatura della linea del Governo e chiedono trasparenza sui conti e sul reale stato della sanità regionale.

Sanità in Calabria fuori dal commissariamento: “domani le prime delibere”

“Credo che sia afferente al rapporto che in questi mesi si è creato tra il Governo e la Corte dei Conti”. Così replica il presidente Occhiuto sul freno posto dalla magistratura contabile in merito all’uscita dal commissariamento in Calabria. “Ritengo però che sia già risolta da qualche ora. Domani, infatti, farò le prime delibere che riguardano la sanità e le firmerò da assessore alla Sanità, non più da commissario”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando della pronuncia della Corte dei Conti sulla fine del commissariamento della sanità calabrese, a margine della conversazione “Il coraggio di innovare” con Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber, A Roma.