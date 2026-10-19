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La sanità passa anche dalla fiducia, comunicazione e caregiver al centro della cura

Calabria

La sanità passa anche dalla fiducia, comunicazione e caregiver al centro della cura

Un convegno dedicato alle nuove leve del sistema sanitario. Michele Costabile e Francesco Giorgino hanno approfondito il valore della reputazione, della comunicazione e del coinvolgimento di familiari e assistenti nel percorso di cura

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comunicazione sanità - Giorgino - Costabile 01

RICADI (VV) – La qualità della sanità non si misura soltanto attraverso le prestazioni cliniche e l’innovazione tecnologica ma anche dalla comunicazione, dalla capacità di ascoltare e di costruire un rapporto di fiducia con i cittadini. È da questa prospettiva che si è sviluppato il convegno «Le leve intangibili in sanità: marca, comunicazione e coinvolgimento dei caregiver nell’ecosistema della cura», svoltosi a San Nicolò di Ricadi.

Al centro dell’incontro, l’evoluzione del concetto di valore sanitario e la necessità di affiancare alla qualità delle cure una maggiore attenzione alle relazioni tra strutture sanitarie, pazienti e comunità. Protagonisti dell’iniziativa sono stati Michele Costabile, professore di Economia e Gestione delle Imprese alla Luiss di Roma, e Francesco Giorgino, giornalista e docente di Content Marketing e Brand Storytelling alla Luiss. I due relatori hanno affrontato, rispettivamente, i temi «Creare e gestire valore sanitario nell’era del One Health e della Brand Community» e «L’ecosistema trattamento-assistenza. Il ruolo dei caregiver nel percorso di cura».

comunicazione sanità - Giorgino 01

Comunicazione e caregiver, il valore delle relazioni

La reputazione delle organizzazioni sanitarie non è soltanto una questione d’immagine, ma un elemento che incide sul rapporto con i cittadini. Informazioni chiare, comunicazioni responsabili e coerenza tra quanto viene raccontato e l’esperienza concreta dei servizi possono contribuire a rafforzare la fiducia e a rendere le persone più consapevoli nelle scelte legate alla salute.

Un ruolo centrale è stato riconosciuto ai caregiver, familiari e assistenti che accompagnano quotidianamente i pazienti e rappresentano un collegamento fondamentale tra i bisogni individuali, i professionisti sanitari e la continuità dell’assistenza. Valorizzare il loro contributo significa promuovere un modello di cura maggiormente attento non soltanto alla malattia, ma anche alla persona e al suo contesto familiare. Una prospettiva che si lega al principio One Health, basato sull’interconnessione tra salute umana, ambiente, organizzazioni e comunità, e che richiede collaborazione interdisciplinare e responsabilità condivise.

comunicazione sanità convegno ricadi 02

Il confronto con le istituzioni per una sanità più partecipata

La riflessione si è estesa alla dimensione istituzionale e territoriale durante il dibattito «Comunicazione, fiducia e partecipazione dei caregiver nella creazione di valore del sistema sanitario», al quale hanno preso parte rappresentanti della Regione Calabria e del mondo della partecipazione civica. Il confronto ha evidenziato l’importanza di integrare competenze professionali, qualità organizzativa e capacità relazionale per rendere il sistema sanitario più vicino alle esigenze delle persone.

comunicazione sanità convegno ricadi

La cura, infatti, non si esaurisce nell’intervento clinico, ma prosegue attraverso l’ascolto, la condivisione delle informazioni e il sostegno garantito lungo l’intero percorso assistenziale. Comunicazione e coinvolgimento dei caregiver si confermano così leve strategiche per rafforzare la fiducia dei cittadini, favorire l’innovazione e contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario.

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