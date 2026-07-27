Sanità in Calabria: attivo da domani il Numero Europeo Armonizzato 116117, per le cure non urgenti

CATANZARO – A partire da domani, martedì 28 luglio sarà attivo in via sperimentale in Calabria il Numero Europeo Armonizzato 116117, il servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti. Gestito da Azienda Zero, l’ente di governance del servizio sanitario regionale, il nuovo numero sarà operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, offrendo ai cittadini informazioni, orientamento e assistenza per tutti i bisogni di salute che non richiedono un intervento d’emergenza. L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso ai servizi territoriali e garantire risposte rapide e appropriate.

Numero Europeo Armonizzato 116117: un nuovo punto di riferimento per i cittadini

L’attivazione del servizio avverrà in maniera progressiva. In una prima fase il 116117 sarà dedicato principalmente alla Continuità Assistenziale, l’ex Guardia Medica, mentre successivamente saranno integrate tutte le altre funzioni previste dal progetto. A supporto del nuovo numero opererà una centrale tecnologicamente avanzata e integrata con l’intera rete sanitaria regionale, gestita da personale qualificato e appositamente formato per indirizzare ogni cittadino verso il percorso assistenziale più adeguato.

La differenza con il 118

Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa è distinguere con maggiore chiarezza le competenze del 116117 da quelle del 118. Quest’ultimo continuerà a essere il riferimento esclusivo per le emergenze e le urgenze sanitarie, mentre il nuovo numero sarà dedicato alle esigenze non urgenti, evitando così chiamate inappropriate al sistema di emergenza e accessi non necessari ai Pronto soccorso. Con questa novità, la Regione Calabria punta a rafforzare la sanità territoriale, migliorare l’efficienza dell’intero sistema sanitario e offrire ai cittadini un servizio più vicino, accessibile e organizzato.