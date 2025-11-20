Occhiuto: “Cardiochirurgia a Cosenza entro gennaio e spinta per uscire dal commissariamento”
Il presidente Occhiuto ha ribadito che non c’è alcuna volontà di smantellare, l’Ospedale Civile dell’Annunziata ma va potenziata
Il presidente Occhiuto ha ribadito che non c’è alcuna volontà di smantellare, l’Ospedale Civile dell’Annunziata ma va potenziata
COSENZA – “Cardiochiurgia a Cosenza entro gennaio”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in una conferenza stampa convocata a sorpresa presso l’Ospedale Civile dell’Annunziata.
“Ho voluto sincerarmi dell’avanzamento dei lavori nel reparto di cardiochirurgia – ha dichiarato il presidente Occhiuto – e fare un punto con il direttore generale Vitaliano De Salazar, che ha svolto un lavoro straordinario insieme a tutta l’organizzazione dell’ospedale dell’Annunziata, sulle attività che dovranno essere implementate nelle prossime settimane.
Non c’è alcuna volontà di smantellare, l’Annunziata va potenziata. Il rapporto con l’università è già diventato foriero di molti sviluppi positivi per la sanità di questa città.
L’investimento che stiamo facendo sulla cardiochirurgia pubblica a Cosenza, – ha sottolineato il presidente della Regione – anche dal punto di vista strutturale, dimostra la volontà di rafforzare questo presidio. Cerco, insomma, di stimolare la governance della sanità”. Inoltre si è augurato di poter fare uscire la Sanità calabrese dal commissariamento e dal Piano di Rientro grazie agli emendamenti suggeriti, dallo stesso Occhiuto, e presentati dal senatore Claudio Lotito di Forza Italia in Commissione Bilancio.
Social