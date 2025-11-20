Segnala una notizia

Occhiuto: “Cardiochirurgia a Cosenza entro gennaio e spinta per uscire dal commissariamento”

Il presidente Occhiuto ha ribadito che non c’è alcuna volontà di smantellare, l’Ospedale Civile dell’Annunziata ma va potenziata

58 minuti fa

COSENZA – “Cardiochiurgia a Cosenza entro gennaio”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in una conferenza stampa convocata a sorpresa presso l’Ospedale Civile dell’Annunziata.

“Ho voluto sincerarmi dell’avanzamento dei lavori nel reparto di cardiochirurgia – ha dichiarato il presidente Occhiuto – e fare un punto con il direttore generale Vitaliano De Salazar, che ha svolto un lavoro straordinario insieme a tutta l’organizzazione dell’ospedale dell’Annunziata, sulle attività che dovranno essere implementate nelle prossime settimane.

Non c’è alcuna volontà di smantellare, l’Annunziata va potenziata. Il rapporto con l’università è già diventato foriero di molti sviluppi positivi per la sanità di questa città.

L’investimento che stiamo facendo sulla cardiochirurgia pubblica a Cosenza, – ha sottolineato il presidente della Regione –  anche dal punto di vista strutturale, dimostra la volontà di rafforzare questo presidio. Cerco, insomma, di stimolare la governance della sanità”. Inoltre si è augurato di poter fare uscire la Sanità calabrese dal commissariamento e dal Piano di Rientro grazie agli emendamenti suggeriti, dallo stesso Occhiuto, e presentati dal senatore Claudio Lotito di Forza Italia  in Commissione Bilancio.

 

