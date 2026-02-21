SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Dal prossimo 6 marzo sarà attivo il punto prelievi nel poliambulatorio di San Demetrio Corone, operativo ogni 15 giorni con la presenza di un medico e un infermiere, per offrire un servizio essenziale soprattutto ad anziani, fragili e cittadini delle aree interne.

Punto Prelievi, dialogo tra Regione e ASP di Cosenza

L’attivazione del servizio è stata possibile grazie a una stretta collaborazione tra Regione Calabria e ASP di Cosenza. L’assessore regionale alle Politiche sociali e al Welfare, Pasqualina Straface, ha dichiarato: “Il nuovo punto prelievi è il frutto di una serie di interlocuzioni con il management dell’ASP di Cosenza, che hanno portato all’attivazione di un servizio essenziale soprattutto per la popolazione più anziana.”

Il servizio nasce dalla collaborazione tra il Distretto sanitario Jonio, diretto da Maria Beatrice Filici, e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ernesto Madeo, nell’ambito delle azioni di prossimità sanitaria promosse dal Commissario ad acta per la Sanità in Calabria, Roberto Occhiuto.

Stop ai viaggi della salute

L’Assessore Straface sottolinea l’importanza del progetto: “Il nuovo punto prelievi non è soltanto un servizio sanitario ma una risposta concreta ai cosiddetti viaggi della salute che costringono cittadini e famiglie a spostamenti continui verso altri centri per semplici esami di routine. Riportare, quindi, servizi essenziali nei piccoli centri significa restituire dignità alle comunità e garantire equità territoriale con la consapevolezza che il diritto alla salute deve essere accessibile a tutti e in egual modo anche nei paesi dell’entroterra”.

Determinante per l’attivazione del servizio è stata la sinergia tra istituzioni. Il Distretto sanitario Jonio ha programmato la presenza periodica dell’equipe sanitaria, mentre il Comune ha garantito spazi e supporto organizzativo.

Il punto prelievi si aggiunge ai servizi già presenti nel poliambulatorio, come il servizio specialistico con diabetologo e ortopedico e la presenza del medico del distretto, disponibile una volta a settimana o su richiesta per l’esenzione ticket. Questo rientra nella strategia regionale di rafforzamento della medicina territoriale: meno centralità degli ospedali per le prestazioni di base, più presenza sanitaria nei territori.