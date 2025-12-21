Rende, per la Santa Claus Run Federico Sessa batte tutti

RENDE – E’ Federico Sessa il vincitore della Santa Claus Run, la particolare prova di 10 km disputata a Rende nel segno di un forte spirito natalizio che si traduce anche in scopo solidale e benefico che la manifestazione ha. Unire il benessere dello sport alla gioia dello stare insieme: è questo l’inteto della manifestazione che trasform una comune corsa podistica in una vera festa a cielo aperto.

La vittoria di Sessa è stata piuttosto netta. Il corridore della Runners Cosenza ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 40’50” precedendo di 48” Federico Brancatelli (Lib.Atl.Lamezia), terza posizione, invece, per Domenico Retroso (Kos Running) che ha chiuso a 1’55”. Fuori dal podio Carmine Spizzirri e Arturo Ruffolo, anche loro targati Kos Running, rispettivamente a 3’26” e 4’55”.

Santa Claus Run, anche le donne si fanno apprezzare

Bella prova fra le donne tra le quali spiccano Annunziata Fondacaro (Cosenza K42) che in 46’14” non solo ha fatto il vuoto alle sue spalle, ma ha anche colto la settima piazza assoluta. Seconda posizione per Sabrina Gioberti (Kos Running) a 6’47”, terza per Marilena De Simone (Cosenza K42) a 13’36”.

La quarta edizione dell’evento, prima a livello agonistico, ha avuto il sostegno del Comune di Rende che l’ha inserita fra le manifestazioni dedicate al Natale di quest’anno.