Santa Maria del Cedro: Roberta Rizzo si dimette da assessore, entra in Giunta Laura Farace

L’assessore Roberta Rizzo ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza immediata, per motivi professionali. Al suo posto entra nell’esecutivo la consigliera comunale Laura Farace, che mantiene il proprio ruolo in Consiglio e assume le deleghe all’Istruzione, alle Politiche per la famiglia e alla Cultura. SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Cambia la composizione della Giunta comunale di Santa Maria del Cedro , guidata dal sindaco Ugo Vetere., che mantiene il proprio ruolo in Consiglio e assume le deleghe all’Istruzione, alle Politiche per la famiglia e alla Cultura.

Il sindaco Vetere ha inoltre proceduto alla riassegnazione delle deleghe. Il vicesindaco Stefano Adduci si occuperà di Ambiente e territorio, Attività produttive, Mobilità, viabilità e trasporti. A Emanuela Dito sono affidati Sociale, Servizi civili, Pari opportunità, Commercio e Personale, mentre Pasquale Napolitano seguirà Turismo, Demanio, Bilancio e Tributi.

A spiegare le ragioni delle dimissioni è stata la stessa Rizzo, che ha rivolto un messaggio ai cittadini.

Santa Maria del Cedro, Rizzo si dimette: “Ringrazio tutti”

«Ho assunto questa decisione, a malincuore ma con assoluta e matura riflessione, per motivi legati unicamente alla mia sfera professionale ed in particolare, avendo superato un concorso a livello nazionale, intendo partecipare alla procedura di interpello pubblico che sarà espletata prossimamente nel rispetto della massima trasparenza, onde evitare un potenziale conflitto di interessi».

Rizzo ha ricordato il lungo percorso amministrativo iniziato nel 2009, durante il quale ha ricoperto diverse deleghe e, per dieci anni, la carica di vicesindaco.

«Per me è stato un grandissimo onore ricoprire la carica di Assessore con varie deleghe sin dal 2009 e la carica di vicesindaco per ben 10 anni che hanno permesso di esprimermi e di crescere, come politico e come donna e che ho sempre cercato di svolgere con il massimo impegno, entusiasmo, trasparenza e disponibilità sempre con un unico obiettivo: il bene del nostro paese».

Nel suo messaggio, l’ex assessore ha ringraziato i cittadini, i colleghi amministratori e il personale comunale, riservando un pensiero particolare al sindaco Vetere. «Il ringraziamento più grande, mi sia consentito, va al Sindaco, persona eccezionale con la quale ho condiviso ben 17 anni di amministrazione durante i quali ne ho sempre apprezzato le sue competenze, le sue capacità, la Sua guida ferma, la Sua visione ed il suo spessore professionale, perché amministrare non è da tutti».

«Lascio questo incarico con la consapevolezza di aver operato sempre con trasparenza, onestà e per il bene comune. Auguro al sindaco, alla giunta e a tutto il consiglio comunale di proseguire con successo questa esperienza politica, nell’interesse esclusivo della nostra comunità», ha concluso Rizzo.