SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – L’auto aziendale di un imprenditore che collabora con l’Amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro è stata completamente distrutta da un incendio avvenuto nella notte. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude l’origine dolosa. Anche perchè la stessa vettura, alcune settimane fa, era già stata oggetto di danneggiamenti, un precedente che rende l’episodio ancora più inquietante.

La solidarietà del sindaco Vetere

A rendere nota la vicenda è il sindaco Ugo Vetere, che ha espresso preoccupazione e solidarietà nei confronti dell’imprenditore colpito con un messaggio. “Quello che è successo ci ha profondamente scossi – afferma Vetere –. Vedere un’auto distrutta dalle fiamme, dopo i segnali inquietanti delle scorse settimane, è qualcosa che nessuno di noi avrebbe mai voluto rivivere”.

Attacco a tutta la comunità di Santa Maria del Cedro

Il primo cittadino sottolinea come il gesto non rappresenti solo un attacco a un singolo lavoratore, ma all’intera comunità. “Questo episodio non colpisce solo te e la tua famiglia, ma tutti noi. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza e intimidazione. Da tempo percepiamo un clima sociale pesante, aggravato da un dibattito politico spesso carico di rancori e tensioni. È proprio in questi contesti che qualcuno può sentirsi autorizzato a compiere gesti vigliacchi come questo”.

Indagini sulle cause dell’incendio

Vetere assicura che l’amministrazione non si lascerà intimidire: “Non arretriamo di un passo. Continueremo a lavorare con serenità e determinazione, perché Santa Maria del Cedro merita rispetto, sicurezza e dialogo, non paura”. Il sindaco conclude con un messaggio diretto all’imprenditore: “Ti siamo vicini, Silvio. Siamo con te, oggi più che mai”. Intanto, proseguono le indagini delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incendio e individuare eventuali responsabili.