Santa Severina: presentato il progetto “Il Borgo del Castello e dei Musei”

SANTA SEVERINA — “Il Borgo del Castello e dei Musei“, è progetto presentato presso la sala consiliare del Comune di Santa Severina, nel cuore dell’antico borgo in provincia di Crotone. Un intervento di grande respiro che punta a rivoluzionare l’offerta culturale e turistica della città. Un progetto complesso e ambizioso, frutto di una collaborazione ampia e di un lavoro tecnico di altissimo livello. A partire dall’individuazione dei palazzi che poi sono stati adibiti a musei, tenendo conto delle numerose prescrizioni previste. Un programma che ha coinvolto anche i comuni confinanti con il bellissimo borgo.