Santo Stefano di Rogliano: addio al PSA e via al nuovo Piano strutturale comunale

SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS) – Dalla seduta del Consiglio comunale di Santo Stefano di Rogliano, venerdì 16 ottobre, è emersa una convergenza unanime su tutte le decisioni all’ordine del giorno e una scelta strategica per il futuro del territorio. Maggioranza e minoranza hanno votato compattamente a favore di tutti i provvedimenti esaminati. Tra i passaggi più rilevanti figura il recesso formale dal Piano Strutturale Associato (PSA), condiviso con i Comuni di Belsito, Altilia, Malito, Marzi e Paterno Calabro, e l’avvio del percorso per la redazione di un autonomo Piano Strutturale Comunale (PSC).

Santo Stefano di Rogliano: dal PSA al PSC, parte una nuova fase

La decisione arriva al termine di un iter avviato nel 2006, caratterizzato da rinvii, interruzioni e difficoltà procedurali che hanno impedito di trasformare il progetto associato in uno strumento urbanistico concretamente approvabile e operativo. Anche le interlocuzioni con il Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria hanno evidenziato criticità che hanno reso difficile concludere il percorso. Da qui la scelta di procedere autonomamente, senza rinnegare il valore della collaborazione territoriale e il lavoro svolto negli anni con le amministrazioni coinvolte, alle quali l’Ente ha rivolto un ringraziamento, insieme all’ingegnere Carlo Consoli, già responsabile del PSA.

L’obiettivo è dotare Santo Stefano di Rogliano di uno strumento capace di rispondere in tempi ragionevoli alle esigenze di cittadini, famiglie e attività produttive, valorizzando le potenzialità del territorio e affrontando in particolare il tema delle zone di espansione residenziale e produttiva previste dal vigente Programma di Fabbricazione.

Il Consiglio ha impartito indirizzi vincolanti all’Ufficio Tecnico, oggi guidato a tempo pieno e indeterminato dall’ingegnere Guerino Vizza, con l’intento di avviare le procedure necessarie e recuperare, ove tecnicamente conformi e aggiornati, gli elaborati già realizzati. La priorità è accelerare la pianificazione, favorire uno sviluppo ordinato e sostenibile e utilizzare in modo efficiente le risorse pubbliche.

Social istituzionali, nuove regole per la comunicazione

Tra le altre decisioni approvate all’unanimità figura il regolamento per l’utilizzo e la gestione dei profili istituzionali sui social network e sulle applicazioni di messaggistica. Il provvedimento punta a definire criteri chiari per la comunicazione digitale del Comune, soprattutto quando vengono utilizzati il logo e i simboli ufficiali dell’Ente.

I canali digitali rappresentano ormai uno strumento fondamentale per informare i cittadini, diffondere avvisi e rendere più efficace il rapporto tra amministrazione e comunità. La loro gestione richiede quindi trasparenza, responsabilità e riconoscibilità, nel rispetto del ruolo istituzionale del Comune. Il voto unanime del Consiglio conferma la condivisione dell’obiettivo di migliorare la comunicazione pubblica e rendere più chiaro il rapporto con i cittadini.

Bilancio, viabilità e appalti: via libera unanime

La seduta ha registrato l’approvazione unanime anche degli ulteriori provvedimenti riguardanti la gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente. Tra questi, gli aggiornamenti al bilancio conseguenti ai finanziamenti ottenuti, compreso un contributo regionale di 150mila euro destinato alla piccola viabilità, risorsa che potrà sostenere gli interventi necessari sul territorio.

Via libera anche al nuovo schema di convenzione per la centrale unica di committenza, alla quale Santo Stefano di Rogliano aderisce insieme ai Comuni di Belsito e Mangone. L’aggiornamento tiene conto delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici e degli appalti.