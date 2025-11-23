Segnala una notizia

A Saracena il Comune rimborsa il 20% della Tari «misura per contrastare lo spopolamento»

Provincia

A Saracena il Comune rimborsa il 20% della Tari «misura per contrastare lo spopolamento»

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Saracena conferma la misura di sostegno mirata alle famiglie e alle attività economiche. Gli interessati dovranno presentare istanza secondo le scadenze e le modalità riportate sul sito del Comune

Pubblicato

1 minuto fa

il

Saracena - sindaco Russo

SARACENA (CS) – Il borgo di Saracena resta vivo grazie a chi continua ad abitarlo, curarlo, aprire botteghe e tenere accese le sue strade. Per questo, anche per il 2025, l’Amministrazione comunale conferma una misura di sostegno mirata alle famiglie e alle attività economiche riconoscendo il rimborso del 20% dell’importo pagato della TARI. Una scelta che guarda alla tutela dell’identità, alla vitalità dei vicoli e al valore sociale della residenza nei centri storici.

Sindaco di Saracena «premiare chi investe nel borgo»

È quanto fa sapere il Sindaco Renzo Russo sottolineando che “il provvedimento nasce per alleggerire le spese delle famiglie che scelgono di vivere nel cuore storico del paese e delle attività commerciali che contribuiscono a mantenerlo vivo e presidiato. L’Esecutivo – sottolinea – ribadisce così una strategia che negli ultimi anni si sta consolidando, quella di incentivare la permanenza, contrastare lo spopolamento, premiare chi investe nel borgo e ne custodisce ogni giorno la memoria”.

L’avviso pubblico, pubblicato sull’Albo Pretorio, indica i requisiti e le modalità di accesso al rimborso, che potrà essere richiesto dagli intestatari dell’utenza TARI relativa a immobili situati esclusivamente nel centro storico. Gli interessati dovranno presentare istanza secondo le scadenze e le modalità riportate nel documento ufficiale, disponibile sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

RENZO RUSSO sindaco di Saracena

“Sostenere chi vive e lavora nel nostro centro storico – sottolinea ancora il primo cittadino – non è soltanto una misura economica. È una scelta politica chiara oltre ad essere un atto di riconoscenza verso chi custodisce l’identità del Paese del Moscato-Passito e ne contribuisce, giorno dopo giorno, alla sua vitalità. Le politiche per il centro storico – conclude Russo – rimangono una priorità della nostra visione amministrativa”.

