Saracena, il Convento dei Cappuccini torna patrimonio della comunità: «luogo simbolo di spiritualità»

SARACENA (CS) – Il Convento dei Cappuccini di Saracena diventa ufficialmente patrimonio della comunità. La firma dell’atto di donazione, avvenuta presso lo Studio Notarile Gisonna di Rende, segna una giornata definita “storica” dal sindaco Renzo Russo, che ha sottolineato il valore identitario del complesso per l’intero territorio.

Alla formalizzazione erano presenti i Frati Minori Cappuccini della Provincia di Cosenza, rappresentati da Padre Bruno Macrì. Il Sindaco ha ringraziato i frati per la fiducia e per un gesto che “restituisce ai cittadini un luogo che custodisce storia, silenzi, radici”. Con la donazione, ha detto, quel patrimonio non resta solo nella memoria, ma torna a vivere.

Russo ha esteso i ringraziamenti all’Amministrazione comunale, al Consiglio, agli uffici e al consigliere Donato Sabatella per l’impegno che ha reso possibile un risultato atteso da decenni.

Saracena, il convento dei Cappuccini “patrimonio collettivo”

Ora si apre una nuova fase: rigenerare il Convento e l’intera Valle del Garga, un territorio carico di natura, spiritualità e memoria. Una sfida che richiederà visione, cura e partecipazione. Il Convento dei Cappuccini, ha concluso il sindaco, non è solo un edificio, ma un patrimonio collettivo che indica la strada per il futuro: “Custodire il passato per costruire il futuro è un impegno che scegliamo come comunità, passo dopo passo”.