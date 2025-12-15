Saracena, truffe agli anziani: individuati altri 2 responsabili. Sindaco: «potenziamento della videosorveglianza»

SARACENA (CS) – Truffe agli anziani in provincia di Cosenza: grazie all’analisi puntuale delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, ed alla minuziosa attività investigativa sul campo dei militari dell’Arma, alcuni responsabili sono stati individuati.

Un risultato che conferma come tecnologia e controllo del territorio rappresentino un binomio vincente per la sicurezza urbana. A sottolinearlo è il sindaco di Saracena, Renzo Russo, che ha espresso vivo apprezzamento per la brillante operazione condotta dalla locale Stazione dei Carabinieri, culminata nel deferimento di due soggetti ritenuti coinvolti nei raggiri.

Truffe agli anziani, monitoraggio sarà implementato

“Questo risultato dimostra concretamente l’importanza di aver investito su un sistema di monitoraggio moderno ed efficiente che, proprio per questo, sarà ulteriormente implementato” afferma il primo cittadino Russo che ha voluto rivolgere “un plauso sentito al Comandante di Stazione, Maresciallo Ordinario Julio Di Dieco, e ai militari della Stazione dipendente di Saracena per la rapidità e la professionalità dell’intervento”. Il sindaco ha inoltre ribadito che “l’Amministrazione Comunale conferma la propria totale disponibilità a collaborare e a fornire ogni supporto utile alle Forze dell’Ordine per garantire la legalità”.

Le indagini

Hanno consentito di fare piena luce su due distinti episodi, avvenuti tra agosto e novembre, entrambi ai danni di persone anziane. Nel primo caso è stata utilizzata la tecnica del finto nipote, nel secondo quella del finto maresciallo. In entrambi gli episodi, le vittime erano state indotte a consegnare denaro e preziosi a complici che si erano presentati come postini o avvocati.