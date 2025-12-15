Sbarco di migranti in Calabria, dopo quasi due mesi di tregua arrivate 70 persone

ROCCELLA IONICA (RC) – Sono ripresi gli sbarchi di migranti, dopo circa un mese e mezzo di tregua, lungo la costa ionica della Calabri. Nel porto di Roccella Ionica, nel territorio reggino della Locride ieri sono arrivati 70 profughi, tutti uomini, di nazionalità egiziana e bengalese, individuati, al termine di una complicata operazione di soccorso in mare, al largo della costa della Calabria, dai militari della Guardia Costiera di Roccella Ionica.

Migranti, 19 sbarchi in 8 mesi

Solo negli ultimi 8 mesi nello scalo marittimo reggino si sono già verificati ben 19 arrivi, dalla Turchia e dalla Libia, di profughi per un totale di circa 1.300 persone. Tra i migranti arrivati ieri, diversi minori non accompagnati. Secondo quanto emerso, sarebbero partiti circa 4 giorni fa dall’area costiera piò orientale della Libia, si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione di circa 10 metri rintracciata dalla Guardia Costiera ad oltre 150 miglia di distanza dalla Calabria.

Dopo il trasbordo, per motivi di sicurezza, sulla motovedetta della Guardia Costiera, i 70 profughi, tra cui diversi con problemi di ipotermia, sono stati condotti fin dentro il porto di Roccella Ionica. Dopo l’arrivo nello scalo marittimo reggino i migranti, dopo un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale medico dell’Azienda sanitaria reggina, sono stati affidati ai volontari della Croce Rossa e sistemati, momentaneamente, all’interno dello scalo portuale nel Centro di prima accoglienza e soccorso.