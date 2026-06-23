A Scalea le Giornate della Cultura Lituana: una due giorni di accoglienza, musica e incontro

SCALEA (CS) – Tutto pronto in città per le Giornate della Cultura Lituana, in programma il 26 e 27 giugno. L’iniziativa, promossa dalla comunità lituana con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Scalea, della Pro Loco e dell’associazione TirrenPol, punta a favorire l’incontro tra la cultura lituana e il territorio attraverso momenti istituzionali, religiosi e culturali. All’iniziativa sarà presente anche il console della Lituania in Italia.

Giornate della Cultura Lituana a Scalea, il programma

L’apertura è prevista venerdì 26 giugno alle ore 17 nel Palazzo di Città con la cerimonia della Bandiera dell’Amicizia e i saluti delle autorità. All’evento parteciperanno rappresentanti delle istituzioni locali e della Repubblica di Lituania in Italia. Sabato 27 giugno, alle ore 10, nella chiesa di San Nicola di Platea sarà celebrata la Santa Messa presieduta da don Audrius Arštikaitis, rettore del Pontificio Collegio Lituano di San Casimiro di Roma. La celebrazione sarà accompagnata dal coro misto “Canticum Novum” di Pasvalys, diretto dal maestro Rimvydas Mitkus.

Alle ore 12, nella Biblioteca comunale “Gregorio Caloprese”, sarà inaugurato lo Scaffale della Letteratura Lituana, uno spazio dedicato ad autori e opere della tradizione letteraria del Paese baltico. Nel corso dell’iniziativa è prevista anche la lettura poetica “Parole al cuore”, curata dalla lituanista Genovaitė Urmonaitė. Le manifestazioni si concluderanno alle ore 18 nello storico Palazzo dei Principi Spinelli con il concerto del coro “Canticum Novum”, che proporrà un repertorio di musica corale e canti popolari della tradizione lituana.

Due giornate dedicate al legame tra popoli

«Accogliamo con piacere questa iniziativa che rafforza il legame tra Scalea e la comunità lituana – ha dichiarato il consigliere delegato al Turismo del comune di Scalea, Fabio Ferrara –. Due giornate dedicate all’accoglienza, alla musica e all’incontro tra popoli che rappresentano un valore aggiunto per la città e per il nostro territorio» Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza e ai visitatori e offriranno l’opportunità di conoscere più da vicino la cultura, le tradizioni e la musica della Lituania.