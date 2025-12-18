Scalea, cambio al vertice della Guardia di Finanza: D’Elia è il nuovo comandante

SCALEA (CS) – Cambio al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza di Scalea. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, colonnello Giuseppe Dell’Anna, ha dato il benvenuto al sottotenente Gianluca D’Elia, che ha assunto l’incarico di comandante della Tenenza, in sostituzione del capitano Alfonso Varchetta, destinato alla Compagnia di Paola.

D’Elia, nuovo comandante di Scalea

Il sottotenente D’Elia, 37 anni, è laureato in Giurisprudenza e vanta un percorso professionale già significativo all’interno del Corpo. In precedenza ha prestato servizio presso il 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia, dove, nell’incarico di comandante di Sezione Operativa, gli sono state riconosciute diverse ricompense di ordine morale per l’attività svolta. Successivamente, D’Elia è stato ammesso alla frequenza del 22° corso Ufficiali della Guardia di Finanza, al termine del quale è stato assegnato alla sede di Scalea, chiamato ora a guidare la Tenenza in un’area considerata strategica e complessa sotto diversi profili.

Nel corso dell’incontro istituzionale, il comandante provinciale Giuseppe Dell’Anna ha formulato al nuovo comandante «i migliori auguri per il nuovo incarico in un contesto territoriale così delicato come quello della costa tirrenica cosentina», auspicando «il conseguimento di importanti risultati professionali nell’interesse della cittadinanza, dell’imprenditoria e delle Istituzioni».