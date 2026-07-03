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Scalea premiata da RICREA per la raccolta differenziata: nel 2026 previste 3 tonnellate di acciaio riciclato

Tirreno

Scalea premiata da RICREA per la raccolta differenziata: nel 2026 previste 3 tonnellate di acciaio riciclato

In occasione della tappa in Calabria, RICREA ha consegnato uno speciale riconoscimento al Comune per l’impegno e i risultati raggiunti. L’assessore Silvestri: “Il merito è di tutti”

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18 ore fa

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Scalea_RICREA_raccolta differenziata

SCALEA – Sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, soprattutto nei mesi estivi quando le località costiere registrano un aumento delle presenze: è questo l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”, la campagna itinerante promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI che ha fatto tappa in Calabria e precisamente lungo la Costa dell’Alto Tirreno Cosentino, a Scalea.

Scalea centro storico2

Scalea, il riconoscimento di RICREA per l’efficienza della raccolta differenziata

Attraversando le principali località balneari italiane, l’iniziativa porta il tema del riciclo direttamente sulle spiagge grazie all’inviata speciale Alice, che incontra turisti e bagnanti invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento degli imballaggi in acciaio e il contributo che ogni cittadino può offrire allo sviluppo dell’economia circolare. In occasione della tappa in Calabria, RICREA ha consegnato uno speciale riconoscimento al Comune per l’impegno e i risultati raggiunti: le stime per il 2026 prevedono la raccolta di 3 tonnellate di imballaggi in acciaio.

La premiazione si è svolta presso Piazza Maggiore De Palma, una delle piazze più rappresentative del centro storico di Scalea. Affacciata su un suggestivo belvedere, offre uno sguardo sul mare e su Torre Talao, simbolo della città, significativo esempio di architettura militare aragonese. Da sempre luogo di incontro, per residenti e visitatori, la piazza si conferma un contesto particolarmente significativo per celebrare un risultato che nasce dall’impegno condiviso della comunità e valorizza il contributo del territorio alla tutela dell’ambiente attraverso una corretta raccolta differenziata.

Raccolta differenziata

Three different full containers for sorting garbage. For plastic, paper, metal

“Ogni barattolo, scatoletta, tappo o bomboletta conferito correttamente rappresenta una risorsa che può tornare a nuova vita attraverso il riciclo” ha dichiara Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione di RICREA. “Con ‘Cuore Mediterraneo’ vogliamo portare questo messaggio direttamente nei luoghi di vacanza, coinvolgendo residenti e turisti in modo semplice e immediato. I risultati raggiunti da Scalea dimostrano come la collaborazione tra cittadini, amministrazioni e operatori della filiera possa tradursi in benefici concreti per l’ambiente e per il territorio”.

“Il merito è di tutti”

Siamo davvero orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, a dimostrazione che gli sforzi e investimenti effettuati sul territorio stanno iniziando a dare i loro frutti – ha spiegato Francesco Silvestri, assessore con delega all’ambiente – Per l’ottenimento di questo riconoscimento è stata fondamentale la collaborazione con le aziende e i cittadini, che già a monte operano una differenziazione, contribuendo ad una gestione ottimale del servizio di raccolta e smaltimento”.

Il merito di questo successo è di tutti: dei cittadini, delle attività locali, degli operatori e dei tanti turisti che, rispettando la raccolta differenziata, dimostrano di amare la città tanto quanto noi. – ha aggiunto – Continueremo a investire in informazione, sensibilizzazione e buone pratiche, perché la tutela dell’ambiente è una priorità strategica per il presente e per il futuro. Questo premio è solo il punto di partenza, possiamo e dobbiamo mirare a migliorare, per fare si che Scalea diventi un’eccellenza nella buona pratica della differenziata”.

Italia eccellenza europea per il riciclo degli imballaggi

Oltre al Comune, è stata premiata anche MIA Srl, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti sull’intero territorio comunale. La sua presenza ha contribuito a rendere la cerimonia un importante momento di confronto dedicato alle buone pratiche di riciclo e al valore della collaborazione tra amministrazioni, cittadini e operatori del settore, elemento fondamentale per il raggiungimento di risultati concreti a beneficio dell’ambiente.

L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello europeo in materia di raccolta differenziata di tali imballaggi, con un tasso di riciclo pari all’82,2% degli imballaggi in acciaio immessi a consumo, che supera già ampiamente l’obiettivo dell’80% fissato per il 2030 dall’Unione Europea. Nel 2025 sono state avviate al riciclo 442.666 tonnellate pari a 4,8 Kg per abitante.

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