Scalea premiata da RICREA per la raccolta differenziata: nel 2026 previste 3 tonnellate di acciaio riciclato

SCALEA – Sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, soprattutto nei mesi estivi quando le località costiere registrano un aumento delle presenze: è questo l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”, la campagna itinerante promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI che ha fatto tappa in Calabria e precisamente lungo la Costa dell’Alto Tirreno Cosentino, a Scalea.

Scalea, il riconoscimento di RICREA per l’efficienza della raccolta differenziata

Attraversando le principali località balneari italiane, l’iniziativa porta il tema del riciclo direttamente sulle spiagge grazie all’inviata speciale Alice, che incontra turisti e bagnanti invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento degli imballaggi in acciaio e il contributo che ogni cittadino può offrire allo sviluppo dell’economia circolare. In occasione della tappa in Calabria, RICREA ha consegnato uno speciale riconoscimento al Comune per l’impegno e i risultati raggiunti: le stime per il 2026 prevedono la raccolta di 3 tonnellate di imballaggi in acciaio.

La premiazione si è svolta presso Piazza Maggiore De Palma, una delle piazze più rappresentative del centro storico di Scalea. Affacciata su un suggestivo belvedere, offre uno sguardo sul mare e su Torre Talao, simbolo della città, significativo esempio di architettura militare aragonese. Da sempre luogo di incontro, per residenti e visitatori, la piazza si conferma un contesto particolarmente significativo per celebrare un risultato che nasce dall’impegno condiviso della comunità e valorizza il contributo del territorio alla tutela dell’ambiente attraverso una corretta raccolta differenziata.

“Ogni barattolo, scatoletta, tappo o bomboletta conferito correttamente rappresenta una risorsa che può tornare a nuova vita attraverso il riciclo” ha dichiara Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione di RICREA. “Con ‘Cuore Mediterraneo’ vogliamo portare questo messaggio direttamente nei luoghi di vacanza, coinvolgendo residenti e turisti in modo semplice e immediato. I risultati raggiunti da Scalea dimostrano come la collaborazione tra cittadini, amministrazioni e operatori della filiera possa tradursi in benefici concreti per l’ambiente e per il territorio”.

“Il merito è di tutti”

“Siamo davvero orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, a dimostrazione che gli sforzi e investimenti effettuati sul territorio stanno iniziando a dare i loro frutti – ha spiegato Francesco Silvestri, assessore con delega all’ambiente – Per l’ottenimento di questo riconoscimento è stata fondamentale la collaborazione con le aziende e i cittadini, che già a monte operano una differenziazione, contribuendo ad una gestione ottimale del servizio di raccolta e smaltimento”.

“Il merito di questo successo è di tutti: dei cittadini, delle attività locali, degli operatori e dei tanti turisti che, rispettando la raccolta differenziata, dimostrano di amare la città tanto quanto noi. – ha aggiunto – Continueremo a investire in informazione, sensibilizzazione e buone pratiche, perché la tutela dell’ambiente è una priorità strategica per il presente e per il futuro. Questo premio è solo il punto di partenza, possiamo e dobbiamo mirare a migliorare, per fare si che Scalea diventi un’eccellenza nella buona pratica della differenziata”.

Italia eccellenza europea per il riciclo degli imballaggi

Oltre al Comune, è stata premiata anche MIA Srl, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti sull’intero territorio comunale. La sua presenza ha contribuito a rendere la cerimonia un importante momento di confronto dedicato alle buone pratiche di riciclo e al valore della collaborazione tra amministrazioni, cittadini e operatori del settore, elemento fondamentale per il raggiungimento di risultati concreti a beneficio dell’ambiente.

L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello europeo in materia di raccolta differenziata di tali imballaggi, con un tasso di riciclo pari all’82,2% degli imballaggi in acciaio immessi a consumo, che supera già ampiamente l’obiettivo dell’80% fissato per il 2030 dall’Unione Europea. Nel 2025 sono state avviate al riciclo 442.666 tonnellate pari a 4,8 Kg per abitante.