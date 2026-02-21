Calabria
INCIDENTE MORTALE
Tragico schianto auto-camion sulla Statale 18 a Falerna, muore agente di Polizia
L’agente, 54 anni, era in servizio alla Polizia di frontiera dell’aeroporto di Lamezia Terme. Viaggiava su un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion a Falerna
CATANZARO – Un agente della Polizia libero dal servizio è morto stamani in una incidente sulla strada statale 18, a Falerna (Catanzaro). La vettura sulla quale viaggiava, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion.
Nell’urto, Giuseppe Spizzirri, di 54 anni di Nocera Terinese, ma residente a Falerna, in servizio alla Polizia di frontiera all’aeroporto di Lamezia Terme, è morto nonostante l’intervento dei sanitari.
